Эксклюзив 15 апреля 2024, 17:10 Сотворил себе врага. Запад собственными руками свил смертельные путы Блогер «Голос Мордора»: Запад не учится на ошибках и продолжает создавать врагов Unsplash

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Запад сам взращивает себе врагов. Сначала там активно занимались развитием Китая — выстраивали фабрики и заводы, обучали специалистов. Однако потом КНР обвинили в нечестной конкуренции и сделали своим противником. То же самое теперь происходит с Польшей и Индией. Западные страны совершенно не усваивают уроки. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Удивительно, что Запад совершенно неспособен учиться на своих ошибках. Тут можно вспомнить знаменитые слова Владимира Ильича Ленина о том, что «капиталисты сами продадут веревку, на которой их повесят», но дело, скорее всего, не только в капитализме.

Ошибочная политика

Я часто писал, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которого многие авторитетные товарищи называли невероятно умным, на самом деле либо клинический идиот, либо сознательный разрушитель западной системы. Ведь именно он положил начало процессу, который просто убивает Запад — переводу реальной экономики в Китай и другие страны. При этом в богатых западных странах остается финансовый капитал, сфера услуг и, конечно, кое-какие производства, но индустриального ядра они при этом все равно лишаются.

Сейчас уже понятно, что это политика ошибочная. Она может приносить в какой-то период огромные деньги, но сама по себе порочна, так как разрушает страны Запада. Запад сейчас не может раскрутить ту же самую оборонку для противостояния России именно из-за того, что добровольно лишился многих ключевых производств. Экономические проблемы, которые растут как снежный ком, происходят тоже по этой причине.

Запад взрастил индустриальную мощь Китая. Напичкал его фабриками, заводами, производственными линиями, обучил рабочих и инженеров, а теперь называет его своим противником и обвиняет в нечестной конкуренции.

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Индустриальная ошибка

Но самое смешное то, что Запад уже не может остановиться. Казалось бы, что сейчас надо переносить производства обратно, создавать заводы и фабрики и заново строить индустриальную базу стран, но происходит обратное!

Теперь деиндустриализация началась в… Польше. В свое время многие крупные компании открыли там много разных фабрик и заводов, так как труд был дешевым, а народ достаточно неплохо образован и квалифицирован. В Польше делали электроаппаратуру от крупных промышленных систем и до маленьких автоматических выключателей, шили «американские джинсы», выпускали запчасти для автомобилей, фармацевтику, химию — да много что. Польшу можно было назвать индустриальной страной. Но похоже, праздник кончается. Крупные компании начали уходить из Польши. В Полоцке закрывается фабрика Levi Strauss, оставив без работы 800 человек, собираются уходить Nokia и Siemens с GE, у которых на территории Польши огромное число заводов. Направление — Индия.

А с Индией станет то же самое, что уже стало с Китаем. Страна вырастет в индустриального монстра с мощнейшей реальной экономикой. А потом Запад объявит Индию своим противником и будет с ней бороться. Только вот вопрос, а как бороться? Останутся только дряблые мышцы, да несчетное количество фантиков, которые когда-то были деньгами.

Не останется даже веревки, которую продадут Глобальному Югу. И Глобальный Юг когда-нибудь ею воспользуется ровно так же, как и Владимир Ильич Ленин.