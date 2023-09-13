Эксклюзив 13 сентября 2023, 15:36 Сотрудничество вопреки Западу. Как Россия будет выстраивать отношения с КНДР Политолог Колчин: космическая, оборонная сферы будут ключевыми для России и КНДР РИА «Новости»

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Россия и Северная Корея нужны друг другу для противостояния Западу и обеспечения безопасности на евразийском пространстве. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог Петр Колчин, говоря о переговорах президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Один из главных партнеров в Азии

«КНДР является для России одним из самых главных партнеров в Азиатском регионе, дружба с этой страной проверена не одним десятилетием», — отметил Колчин.

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Он напомнил, что российская сторона помогала отстаивать Северной Корее свой суверенитет и независимость от империалистов. В дальнейшем она оказывала содействие в развитии науки, промышленности, оборонительных технологий.

«На современном этапе, когда Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны Запада пытаются дестабилизировать регион Восточной Азии, Россия, КНДР и Китай практически единым фронтом выступают против подобных провокаций», — подчеркнул политолог.

По его словам, ситуация на Украине вынудила США активизироваться во всех регионах. Сейчас можно наблюдать, как Япония, Южная Корея, Соединенные Штаты вместе с Австралией и Великобританией пытаются выстроить в Азиатском регионе новую систему сдерживания.

«Систему, которая направлена как против Китая, так и против России и Северной Кореи. В нашем случае сотрудничество с КНДР, активизация сотрудничества связана и с этими агрессивными процессами», — добавил эксперт.

Общие интересы

Колчин нашел неслучайным выбор космодрома Восточный в качестве места встречи Путина и Ким Чен Ына. Ведь Северная Корея активно развивает свои ракетные технологии, старается догонять ведущие страны мира в этой отрасли.

«В условиях огромных санкций и внешнего давления она делает это очень успешно. Чему пытаются противиться и Япония, и Южная Корея, и США», — отметил собеседник «360».

По его мнению, Россия и КНДР готовы сотрудничать в сферах космических, оборонительных технологий как для укрепления стабильности в Азиатском регионе, так и для усиления безопасности на всем евразийском пространстве.

«КНДР поддерживает нашу страну в ее позиции по угрозе неонацистов на наших западных границах и готова оказывать нам содействие в борьбе с этой угрозой», — заявил Колчин.

Северокорейский лидер, по его мнению, понимает важность вопроса обеспечения государственной безопасности России.

«Стоит ожидать прорывов в этой сфере, потому что, как не раз заявляли представители Северной Кореи, они нацелены на расширение сотрудничества с Москвой в оборонной сфере. В том числе поддержки нашей страны по спецоперации», — заключил политолог.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына состоялись 13 сентября и в общей сложности продолжались более пяти часов. Российский лидер назвал встречу продуктивной и откровенной.