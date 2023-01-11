Мир 11 января 2023, 18:29 🍺 Британское пиво становится золотым. Сотни пабов оказались на грани исчезновения Британские бизнесмены заявили, что правительство отдало пиво на милость Путина freepik

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Британцам придется дорого заплатить за привычные посиделки в пабе. Правительство сокращает поддержку предпринимателей, счета за электроэнергию резко вырастут, а вместе с ними — стоимость пинты пива. Жители заявили, что, несмотря на многовековую традицию, они не станут переплачивать и будут покупать напиток в супермаркетах. Это поставит крест на бизнесе сотен пивоварен.

Британское пиво подорожает

Канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант 9 января подтвердил, что правительство сократит поддержку счетов за электроэнергию для предприятий. По мнению чиновника, нынешний уровень помощи «неприемлемо дорогой», сообщил британский таблоид Daily Mail.

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Сейчас государство за полгода тратит на поддержку бизнеса 18 миллиардов фунтов стерлингов. С 1 апреля 2023-го предприниматели будут получать лишь пять с половиной миллиардов фунтов в год.

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Это приведет к росту цен, в том числе на продукты и напитки. Британские пивовары уже заявили, что пинта, то есть чуть больше половины литра хмельного напитка, будет стоить 10 фунтов стерлингов (чуть более 850 рублей).

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Цены на пиво «повесили» на Путина

Гендиректор пивоварни Black Sheep Brewery Шарлин Лайонс подтвердила в интервью Би-Би-Си, что анонсированное прекращение энергетической поддержки приведет к увеличению счетов предприятий. Пережить это смогут далеко не все компании.

Аналогичного мнения придерживается исполнительный директор Британской ассоциации гостеприимства Кейт Николлс. По ее словам, предварительные оценки аналитиков сходятся на том, что расходы пивоваров вырастут на четыре с половиной миллиарда фунтов стерлингов.

Надеясь сохранить государственные дотации, британцы начали апеллировать к политике. Так, глава Федерации малого бизнеса Мартина МакТага заявил, что урезание поддержки оставляет предприятия малого бизнеса «на милость Путина».

Пабы с вековой историей

Британские пабы давно стали неотъемлемой частью культуры Соединенного Королевства. Например, Ye Olde Fighting Cocks в Сент-Олбансе открыли в 793 году, питейное заведение проработало почти 1230 лет, пережив массу войн, эпидемий, инфляций.

Болтонский паб Ye Olde Man & Scythe впервые упоминается в хартии от 1251 года. Ноттингем может похвастать не только знаменитым шерифом-антагонистом Робина Гуда, но и пабом Ye Olde Trip to Jerusalem, который основали в 1189 году.

Аутентичность таких баров защищает Общество сторонников традиционных британских сортов пива и сохранности пабов, которое называется Campaign for Real Ale. Летом 2022 года в Англии и Уэльсе насчитывалось 39 970 пабов, около 400 заведений закрылось в 2021-м.

Карта с пабами Великобритании / Telegram

Пабы уходят в прошлое

Сами британцы категорично заявляют, что не станут переплачивать за возможность пить пиво в пабе и будут покупать его в супермаркетах.

Согласно проверке исследовательского агентства CGA, в Лондоне самая высокая цена пинты уже превысила восемь фунтов стерлингов. Однако некоторые видят в действиях правительства признаки очередного тайного заговора, призванного убить всю индустрию.

«Это все часть плана правительства. Эта администрация была полна решимости демонтировать индустрию гостеприимства с момента введения ограничений. Выпивка в супермаркетах дешевая, так что дело не в здоровье, а в разрушении индустрии», — заявил пользователь gazzzza1 из Воркса.

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Плохие новости для ночных клубов

Без помощи государства под ударом окажутся не только британские пивовары. Эксперты все того же исследовательского агентства CGA сообщили, что из-за роста расходов в связи с рекордным уровнем инфляции к 2030 году в стране может не остаться ночных клубов, писала The Times.

Ежемесячно в Великобритании закрываются более десятка ночных клубов. С начала 2022-го к сентябрю работу прекратили 123 заведения. Их расходы выросли на 30%, в то время как посетители стали тратить на 15% меньше.

Представители Ассоциации ночной индустрии Night Time Industries Association уверены: без господдержки на плаву останется только половина работающих сейчас ночных клубов. Многие аналитики уверены, что даже пандемия нанесла меньший урон британцам, чем мировой кризис.