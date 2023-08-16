Мир 16 августа 2023, 14:02 Сошел с ума, сбежал в КНДР и пропал. Что случилось с американским рядовым Трэвисом Кингом Американский солдат сбежал в КНДР из-за расизма и насилия в американской армии Freepik

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В середине июля молодой американский солдат незаконно пересек границу между Южной и Северной Кореей. Он хотел «сбежать и спрятаться» от насилия и расизма в американской армии. Рядовой Трэвис Кинг бежал сломя голову и громко хохотал, вырываясь из рук южнокорейских пограничников. Как только он попал на территорию КНДР, его арестовали местные силовики. Больше Кинг на связь не выходил.

Кто такой Трэвис Кинг и почему он оказался на границе

Рядовой поступил на службу в американскую армию в 2021 году. Кинг выполнял функции рядового, обеспечивал безопасность Южной Кореи.

Несколько месяцев назад с Трэвисом произошла странная история. Агентство Reuters сообщило, что американец пнул машину южнокорейской полиции и не подчинялся приказам силовиков. Также, по его данным, Кинг выкрикивал ругательства в адрес местных жителей. Мотивы такого поведения до сих пор объяснить не могут.

Южнокорейский суд обязал хулигана заплатить штраф в размере четырех тысяч долларов или отправиться в тюрьму на два месяца. Буйный рядовой выбрал второй вариант. В результате его поместили в СИЗО, откуда должны были депортировать на родину. В Штатах за подобные действия Кинга должны были отстранить от службы и привлечь к ответственности.

Фото: скриншот из видео с официального аккаунта телеканала NBC News. / YouTube

Спустя полтора месяца Кинга привезли в аэропорт. Reuters со ссылкой на источник сообщило, что он прошел через охрану к выходу на посадку, где сказал сотрудникам американской авиакомпании, что потерял свой паспорт.

С разрешения сотрудника министерства юстиции Южной Кореи рядовой покинул зону посадки, чтобы поискать утерянный документ, а затем пропал с радаров.

Американец каким-то образом сумел смешаться с толпой туристов, следовавших к демилитаризованной зоне двух стран. Оказавшись близ границы, рядовой добрался до территории северян.

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Один из свидетелей рассказал, что туристы увидели, как мужчина бежит в сторону КНДР. Южнокорейские пограничники среагировали быстро, но снова по каким-то причинам не смогли остановить американского солдата.

«Я видела, как он бежал. Все происходило очень быстро. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы пересечь границу», — отметила очевидица тех событий.

Фото: скриншот из видео с официального аккаунта телеканала NBC News. / YouTube

Свидетели также подчеркнули странность поведения рядового. По их словам, он перебегал границу и «громко хохотал».

Тогда зарубежные СМИ отметили, что если он действительно переметнулся на сторону Северной Кореи, то это будет первый такой случай с 1960-х годов. К тому же настолько необъяснимо самобытный.

Кинг действительно пересек границу. Но северокорейские пограничники сработали оперативнее своих южных коллег. Рядового задержали.

Причины побега американца в Северную Корею

Мотивы и точное месторасположение Трэвиса Кинга до сих пор неизвестны. Несмотря на это, газета The Financial Times передала информацию от северокорейского Центрального телеграфного агентства KCNA, что рядовой спасался от «бесчеловечного насилия и постоянного расизма в американской армии».

Агентство также отметило, что американец признался в незаконном пересечении корейской границы. По его данным, Кинг ищет убежища в КНДР или третьей стране, поскольку его разочаровало «неравноправное американское общество».

Что могло произойти

Родственники Кинга, дяди Карл и Майрон Гейтс, дали интервью, в котором рассказали о возможных мотивах такого поведения племянника. Столкнувшись с постоянными расистскими высказываниями, «Трэвис стал непохож сам на себя», особенно после выхода из южнокорейского СИЗО, подчеркнул Майрон в интервью ABC News.

В свою очередь, Карл рассказал газете The Daily Beast, что Трэвис «психически сломался» после гибели своего семилетнего двоюродного брата в этом году.

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«Это непохоже на него»

Месяц назад, когда Трэвис только ввязался в странную пучину событий, его сестра Джакеда Гейтс рассказала Sky News, что ее брат «не из тех, кто ввязывается в подобного рода неприятности». Последний раз она говорила с ним по телефону как раз перед тем, как солдат совершил побег в демилитаризованной зоне.

Она подчеркнула, что вся история вокруг ее родственника — это безумие. По ее словам, все комментарии, которые передавало центральное телеграфное агентство КНДР, — выдумка, и на деле все совсем иначе.

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Связи с Трэвисом по-прежнему нет. Его обеспокоенные родственники не знают ничего ни о состоянии, ни о местоположении своего близкого. Недавно сестра рядового отметила в интервью телеканалу CNN, что ее Кинг не из тех «кто просто так испаряется, ничего никому не сказав».

Мать американского пропавшего солдата через американский телеканал попросила Пхеньян «обращаться с сыном гуманно» и дать ему возможность хотя бы ей позвонить по телефону и сказать, что все хорошо.