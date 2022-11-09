Отношения России, Украины и Китая: перспективы | 360°

Мир 09 ноября 2022, 00:31 Украина увидела надежного партнера в Китае. Он не променяет Россию на сомнительный союз Востоковед Котков: Украина хочет сделать выгодное экономическое предложение Китаю Pxhere

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Китай показался Украине надежным торговым партнером, с которым страна готова сотрудничать. Двусторонние экономические отношения государств находятся пока в замороженном состоянии. И киевский режим попытается сделать китайцам предложение, от которого будет сложно отказаться. Выбора в пользу Украины ждать стоит вряд ли — КНР действует в собственных интересах. Роль России в них довольно ясна, чего не скажешь об Украине.

Неназванный советник Зеленского в беседе с изданием Newsweek назвал Китай надежным в плане торгового партнерства.

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«Конечно, мы стремимся выстроить новые отношения между нашими лидерами. Мы не должны закрывать дверь перед Китаем», — заявил он.

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Торгово-экономическое взаимодействие между странами налажено давно. И украинские власти рассчитывают сохранить его впредь, одновременно поддерживая контакты со скептически настроенными к КНР странами Запада.

Лучшие годы сотрудничества

Востоковед, писатель и руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков в беседе с «360» отметил, что экономические отношения Украины и Китая «заморозились» из-за военных действий.

Если говорить о ситуации до украинского кризиса, то даже в период лучших экономических контактов между странами — начало 2010-х и до 2014 года — товарооборот колебался на уровне от восьми до 14 миллиардов долларов. Ввоз на Украину китайских товаров сильно превышал их экспорт с украинской территории в Китай.

Украина тогда, по словам Коткова, вывозила главным образом зерно, масла и жиры.

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В период «активных отношений» Китай отправлял на Украину продукцию высокого передела — электронику, бытовые товары, машины, станки. Превышение ввоза над вывозом было в среднем в 2,5-3 раза. После 2014 года отношения между государствами шли на понижение.

Украинско-китайские отношения 1990-2000-х развивались активно: КНР получила от Украины немало военных технологий, которые Россия по стратегическим соображением не продавала. Украинцы пытались экспортировать в Китай и высокотехнологичную продукцию. Но со временем отношения на этом уровне постепенно сошли на нет, поскольку Китай получил все необходимое.

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем на 32% превосходит показатели предыдущего, уже сейчас достигнув 150 миллиардов долларов, отметил Котков. При сравнении экономических отношений Китая с Россией с одной стороны и Китая с Украиной — с другой, цифры совершенно несопоставимые.

Расчет на выгоду

В сложившихся условиях украинские власти пытаются продать себя как можно выгоднее и дороже, заметил Котков.

«Расчет делается на то, чтобы сделать Китаю некое экономическое предложение, от которого он не сможет отказаться», — объяснил востоковед.

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Раньше, особенно в годы президентства Виктора Януковича, Китай рассматривал Украину как важного торгово-экономического партнера. Предполагалось, что украинская территория станет одной из транзитных веток программы «Один пояс — один путь». Китайская сторона рассчитывала на долгосрочную аренду земель на юге страны, чтобы выращивать для себя различные зерновые и технические культуры.

Сейчас Украина пытается восстановить с Китаем отношения. Но с учетом обстановки сделать действительно выгодное предложение у нее получится вряд ли.

Россия не попадет под размен

Маловероятно, что КНР будет размениваться отношениями с Россией ради контактов с Украиной. Другое дело, что от России тоже немало зависит, заметил Котков.

Последовательные и решительные действия РФ, в том числе и на Украине, поднимут ее вес и авторитет в глазах Китая. Если же российская сторона последует принципу «один шаг вперед, два шага назад», то и КНР сделает определенные выводы, заметил востоковед.

Китай, заключил он, действует в своих интересах.