Эксклюзив 14 марта 2023, 19:52 Солдатам ВСУ урезали зарплаты. Террор и страх — главные мотивирующие факторы Военный эксперт Джерелиевский: ВСУ держатся на терроре и страхе Фото: сайт ВСУ

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Украинским военнослужащим сократили выплаты — ради справедливости и экономии. Именно эти причины назвал министр обороны Алексей Резников. Он заявил, что доплаты должны получать только те, кто находится непосредственно на линии боевого соприкосновения, а недовольные могут «рапорт подать» для перевода. Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал «360», поверят ли боевики ВСУ своему военачальнику и на чем строится их мотивация.

Далее — прямая речь.

Бунта ждать не стоит

Думаю, самого министра обороны Украины совершенно не беспокоит, поверят ли солдаты ВСУ в его слова или нет. Достаточно сказать, кто такой Алексей Резников, откуда он пришел в большую политику.

Мы знаем, что он вроде как член коллегии адвокатов. Но самое главное, что он «решала», который занимался решением всяких криминальных вопросов. В этом плане Резников как раз сейчас находится на своем месте. Его задача в том, чтобы воровать деньги, налаживать различные схемы и пытаться каким-то образом это все объяснить.

Естественно, никого не успокоят его слова [на фоне снижения денежного довольствия], но я полагаю, ситуация такова, что ожидать какого-то восстания вэсэушников или массового неповиновения не стоит.

Их система (помимо ее, так скажем, криминально-коррумпированной составляющей) построена на терроре и страхе. У них есть механизмы, с помощью которых можно заставить повиноваться, а насколько такие люди будут эффективно сражаться — вопрос другой. Однако пока они воюют достаточно эффективно и стойко, несмотря ни на что.

Мы с вами видим, что в том же Артемовске, как сообщил Евгений Викторович Пригожин, приходится буквально каждый метр отбивать у них. За каждый дом приходится платить цену, так что украинские военные еще повинуются своим ворам и обманщикам.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске / РИА «Новости»

Террор и обман

Вообще, денежное довольствие тут имеет вторичное значение, потому что, собственно говоря, покойнику деньги особо не нужны, а шансов остаться в живых в некоторых местах там не так много. И они тоже знают, что в том же Артемовске вновь прибывшие необученные боевики живут четыре часа.

Мотивация у них, с одной стороны, псевдопатриотическая, построенная на обмане. Верхушка достаточно ловко манипулирует такими вещами и понятиями, как Родина, ее защита. Так как мы вышли из одного — из советского — прошлого, для многих эти вещи как бы впитаны с молоком матери.

И ничего, что в данном случае предлагается под видом Родины защищать нацистский режим, в общем-то эти манипуляции все равно срабатывают. Кроме того, они используют колоссальную ложь насчет целей и задач России в специальной военной операции — и вэсэушники тоже этому пока верят.

Пропаганда на Украине выстроена так, что люди не понимают того, что происходит в реальности. И это выступает мощным мотивирующим фактором. Когда-нибудь, конечно, [пропагандистское мышление] вступит в конфликт с реальностью, но этот момент еще не наступил.

Второй мощный мотивационный фактор — террор. Боевики ВСУ прекрасно знают, что, если они не выполнят приказ, их могут убить. В Сети сейчас немало кадров, где расстреливают пытавшихся сдаться или тех, кто отказался выполнять задачи.

Так что, повторюсь, террор и обман — две главные составляющие мотивации в ВСУ.