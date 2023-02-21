Мир 21 февраля 2023, 19:30 Солдат ВСУ лишили премий. Коррумпированной Украине всегда будет не хватать денег Военный эксперт Дандыкин объяснил, почему украинцы не сдаются массово в плен Соцсети

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Известный украинский националист, экс-депутат Верховной рады VIII созыва и бывший заместитель командира батальона «Азов»* Игорь Мосийчук заявил, что солдат ВСУ на фронте лишили денежных премий. «360» выяснял, с чем это может быть связано.

Коррупция в норме

Лишение солдат-фронтовиков премий подрывает их «веру в военное и тем более политическое руководство страны», пожаловался Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

«Пока мародеры-коррупционеры воруют миллиарды из государственного бюджета, забирать у солдата-фронтовика премию, за счет которой он кормил семью и которую тратил на собственное обеспечение, в том числе боевое снаряжение, — преступление против основ национальной безопасности и обороны страны», — заявил он.

Однако тем, кто в тылу, — военкомам, пограничникам, прокурорам, полицейским, которые «пороха не нюхали» или «на два дня приезжали в командировку», никаких фронтовых премий украинские власти выплачивать не должны, считает Мосийчук.

С каждым днем денег украинскому режиму действительно нужно все больше. Одна из причин в том, что российская армия уничтожает энергетическую инфраструктуру и промышленность, которые удовлетворяют потребности ВСУ.

Это ведь тоже постоянные затраты, отметил в разговоре с «360» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Средств на Украине все время будет не хватать — с таким уровнем коррупции, которая давно стала там нормой, подчеркнул он.

Украина — помойное ведро, в котором живут и процветают непорядочные люди. Франц Клинцевич

Колоссальные аппетиты

Около месяца назад в СМИ появились сообщения о неудовлетворительном обеспечении украинских военных продовольствием. Разразился большой коррупционный скандал в местном министерстве обороны, в котором фигурировали пресловутые яйца по 17 гривен за штуку.

Даже американцы еще год назад признавали за Украиной пальму первенства по коррумпированности в Европе, напомнил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

С тех пор колоссальные аппетиты украинских жуликов, воров и коррупционеров — и в погонах, и без — очевидно выросли, заявил эксперт.

Сайт Минобороны Украины

Одурманены пропагандой

Почему солдаты ВСУ не сдаются массово в плен и не повернут оружие вспять? Как объяснил Дандыкин, они одурманены пропагандой. Во-вторых, опять же, все решают деньги — вэсэушникам, которые сидят в окопах, скорее всего, все же платят, считает эксперт. Чем больше хлопец пробудет в зоне боевых действий, тем больше грошей получит, если не убьют.

«В третьих, не забывайте, это русские те же самые, только с другой начинкой в голове», — добавил собеседник «360».

На устойчивость войск может влиять тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский недавно издал указ об ужесточении наказаний за самовольный уход с поля боя или с места службы, дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов.

Не стоит забывать и о том, что за спиной вэсэушника зачастую стоят ребята, которые и пристрелят, если что, сказал Дандыкин. Там и нацбаты, и наемники, да и непосредственный командир может сделать это, если посчитает нужным.

* Националистический батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в России.