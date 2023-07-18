Мир 18 июля 2023, 21:40 Союз меча и орала. Рецепты Остапа Бендера пришлись по душе украинцам Политолог Марков заявил: перечислять деньги Украине может либо глупец, либо преступник Freepik

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Русская публика за рубежом и те недовольные, что остались в России, пожертвовали деньги на помощь украинским детям. Вот только достаться они могут вполне взрослым дяденькам, которые решили привести на смену Степану Бандере Остапа Бендера. Хотя на Украине и уничтожают советскую классику, рецепт «Союза меча и орала» еще работает.

Деньги для детей могли уйти ВСУ

Признанная иноагентом Татьяна Лазарева недавно провела в интернете благотворительный аукцион в пользу детей Украины. Сирот и ребят из семей беженцев собираются отправить на две летние смены в спортивный лагерь на Западной Украине.

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Всем желающим предложили выкупить различные вещи от известных людей. Специально для жителей России опубликовали реквизиты счета в Сбербанке. Иные книги с персональным автографом автора стартовали со 100 евро, торги за вязаную салфетку начинались от 50 евро.

По собственному признанию экс-телеведущей, удалось собрать более 13 тысяч евро (чуть менее полутора миллионов рублей). Деньги перечислят в благотворительный фонд друга президента Украины актера Александра Пикалова, который не раз признавался, что он лично и его организация помогают ВСУ.

Друг президента

Александр Пикалов учился вместе с нынешним президентом Украины и его женой Еленой в запорожской гимназии с углубленным изучением английского языка. Окончить вуз по примеру приятеля он не смог, хотя, по собственному признанию артиста, не оставлял попытки около 10 лет.

Почти с самого момента основания Пикалов стал членом команды, а потом и студии «95-й квартал». До некоторого времени он ничем не выделялся среди своих коллег — шутил со сцены, пародировал экс-президента Украины Виктора Януковича и других политиков. Вне работы увлекался мотоспортом и собирал мотоциклы.

Когда Украина начала свою агрессию на Донбассе в 2014 году, комики язвительно шутили на эту тему, «полоская» обе стороны, а также всех украинских политиков. Но как только политический ветер стал меняться, в артистах проснулась «гражданская сознательность».

В 2018 году Пикалов со товарищи пожертвовали ВСУ автомобили, посетили несколько военных частей и госпиталей. С началом СВО друг президента вступил в Национальную гвардию Украины. Однако это была странная служба: Пикалов по-прежнему работал в шоу, записывая передачи со своим коллегой Олегом Кошевым.

Как и остальные «квартальцы», Пикалов перестал публично общаться по-русски. Год назад актер открыл благотворительный фонд имени себя. Официально он помогает детям: организует дневные лагеря отдыха, устраивает познавательно-развлекательные программы, помогает молодежи с выбором профессии.

Вот только актер в своих интервью легко признавался, что «деньги на детей» его фонд также перечисляет и ВСУ. Похоже, вся эта благотворительность — новый «Союз меча и орала», который основал в Старгороде Остап Бендер. Все сходится: помощь детям, недовольная «контра», мечтающая о смене власти в России и мошенничество.

Впрочем, глядя, как сильно за неполные два года округлилось лицо и бока артиста, появляются подозрения, что и до военных доходят далеко не все средства. Зато ордена «За заслуги» III степени актеру и его коллеге Кошевому вручили, не обознались.

Актеры студии «Квартал 95» Александр Пикалов и Олег Кошевой, 2023 год / YouTube

Глупость или преступление

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков в разговоре с «360» отметил: вероятность, что собранные аукционом благотворительные средства дойдут до детей, минимальна.

Украинский режим является террористическим и неонацистским. Он ответственен за военные преступления и преступления против человечности. Стопроцентно антидемократический и антигуманный. Сергей Марков политолог

Марков добавил, что те, кто работает на украинскую власть сегодня, чаще всего достаточно умны и хитры. Они прекрасно осознают ее чудовищность и отрицание всех принципов классического европейского гуманизма.

«Такой человек, который работает на террористический режим, естественно, является глубоко аморальным. Работая на оккупационный американский режим, убивающий Украину, он наверняка являться коррупционером», — сказал политолог.

Он отметил, что отправлять детям или беженцам помощь неплохо, ведь те же беженцы с Украины — это на 80% наши русские люди. Но перечислять средства каким-то структурам, завязанным с украинской властью — либо глупость, либо соучастие ее в преступлениях.

Марков добавил, что нет ничего удивительного в том, что уехавшие россияне не стремятся помогать тем же семьям из Белгорода. Для эмигрантов помощь Украине стала сродни дани средневековому феодалу за разрешение красиво жить в Европе.