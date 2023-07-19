Мир 19 июля 2023, 15:06 Соединенные Штаты Европы. Американцы готовят себе новую колонию Латвийский журналист Авва заявил, что объединение Европы — путь к фашизму Freepik

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Страны Европы призвали не отставать от США и объединиться в свои, европейские Соединенные Штаты. Мнение простых людей традиционно никого не волнует: политики давно привыкли обслуживать интересы лишь заокеанского гегемона, мечтающего окунуть материк в пламя большой войны.

Европе предложили стать федерацией

Министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак в интервью новостному сайту EurActiv заявил, что государствам ЕС нужно слиться в единое целое и образовать единую федерацию.

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«Европейская Федерация, или Соединенные Штаты Европы, поставят Европу в положение, в котором она станет настоящим равноправным партнером в игре между Китаем, Америкой или Россией и Индией», — сказал он.

По словам чиновника, он понимает, что политическая ситуация для подобного объединения еще не созрела. Однако Дворжак выразил надежду, что это произойдет довольно скоро. Себя министр определил как федералиста.

Мир готовят к войне

Латвийский политэмигрант, корреспондент федерального интернет-издания «Ваши новости» Вадим Авва напомнил «360», что сама идея объединения Европы довольно древняя — ей больше полутора тысяч лет.

«В мае этого года президент Украины Владимир Зеленский получил в Аахене премию Карла Великого. Империя Запада этого императора, в состав которой в IX веке входили территории современных Франции, Германии, Италии и других государств, считается протообразцом единой Европы», — сказал Авва.

Вручая Зеленскому награду, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинский президент многое сделал для объединения Европы. Однако на деле он имел в виду несколько иное.

«Шольц хотел сказать: „Вы, господин президент, очень многое сделали для того, чтобы подготовить всех нас к общей войне. Мы хотим этой войны, мы готовы к ней, подталкивайте нас дальше!“» — уточнил Авва.

Он отметил, что позиция Шольца не отвечает национальным интересам немцев. Но в Европе действует система продвижения наверх политиков, которые служат не своей стране, а корысти США. Поэтому никто не обращает внимания, что идея европейского объединения совсем не отвечает концепции самого Евросоюза.

Современное объединение Европы началось с совершенно другой идеологии. Считалось, что ЕС станет таким открытым бесцензурным рынком благоденствия для капиталов и трудовых ресурсов. В реальности мы наблюдаем в Европе борьбу между брюссельской наднациональной бюрократией и национальной бюрократией. Вадим Авва

По мнению Аввы, самым ярким эпизодом в этой борьбе стал конфликт брюссельской верхушки и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он нашел смелость заявить, что конфликт на Украине закончилась бы через несколько дней, если бы американцы и ЕС прекратили поставлять туда оружие и финансировать Киев.

США нужна колония на континенте

По словам журналиста, в контексте реальной ситуации создание Соединенных Штатов Европы — удобная для Вашингтона форма колониального управления континентом. И первые шаги в этом направлении уже делают: начались разговоры об отказе от консенсуса.

Об этом говорят представители прибалтийских стран, никогда не имевших суверенитета. Они вошли в Евросоюз как агенты влияния Соединенных Штатов и всегда отстаивали не национальную точку зрения, а точку зрения мирового гегемона. Вадим Авва

Авва добавил, что об отказе от консенсуса также говорила, и не раз, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Еще одним важным моментом стало решение вильнюсского саммита НАТО о создании трехсоттысячной группировки войск на границе с Россией.

«В Европе уже учреждена должность командующего Сухопутными силами НАТО, чья юрисдикция превалирует над национальными министерствами обороны и правительствами. Командующим, видимо, будет американец, как и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи», — предположил журналист.

Фашизм на горизонте

Когда чешский политик рассуждал о необходимости создания Соединенных Штатов Европы, он говорил о новой структуре управления, которая абсолютно никак не связана с национальными интересами немцев, французов, поляков и остальных европейцев, подчеркнул собеседник «360».

С моей точки зрения, такое объединение стран Европы будет, конечно, мертворожденным гомункулусом, который приведет к большой европейской войне, вплоть до внутренних национальных конфликтов, из-за насыщенной милитаризации. Вадим Авва

«Единое пространство» быстро окажется пространством единого репрессивного механизма, где любая альтернативная точка зрения станет преступной, предупредил журналист. По сути, объединение — это шаги к фашизму. Единая Европа сегодня — инструмент большой мировой войны.