Мир 15 августа 2023, 18:48 Снова убить Кеннеди. Племянник легендарного президента мешает войне Американист Ордуханян заявил, что Кеннеди-младший и Трамп мешают неолиберальному лобби YouTube

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Кеннеди-младший стал костью в горле неолиберального олигархического лобби США. Его будут стараться всеми силами выдавить из предвыборной президентской гонки. Не исключено, что политик повторит трагическую судьбу отца и дяди.

Племянник Кеннеди рассказал о расходах США на Украину

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, что американские власти профинансировали протесты на Майдане в Киеве, потратив на это пять миллиардов. В целом Украине передали уже более 113 миллиардов долларов.

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Кроме того, в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия на Украине создали соответствующие лаборатории, которые также спонсировались американским правительством. В то же время для 30 миллионов американцев отменили бесплатные талоны на еду, а для 15 миллионов — медстраховку.

Политик также признался, что с тех пор, как он начал борьбу за президентское кресло, ему постоянно поступает множество угроз, однажды кто-то даже вломился к нему домой. Но Секретная служба отказалась обеспечивать безопасность Кеннеди-младшего.

Триггер для правды

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с «360» отметил, что Роберт Кеннеди — один из фронтлайнеров, передовиков нынешней избирательной кампании США. Хотя наследник знаменитого клана выступает как неофициальное лицо, сам факт его признания американского вмешательства в политику Украины показателен.

Данные об американских биологических лабораториях и затратах США на Майдан — секрет Полишинеля. Еще лет 10 тому назад СМИ писали, что контракт на строительство и открытие биолабораторий на Украине был подписан, с одной стороны, украинским министерством здравоохранения, а с другой стороны — Пентагоном. Рафаэль Ордуханян

Американист подчеркнул, что этот договор между США и Украиной был официальным, хотя и абсолютно засекреченным. То же самое американцы провернули и с небезызвестной лабораторией Луга в Грузии.

Ордуханян уточнил, что Роберт Кеннеди — младший начал говорить то, чего, в принципе, все от него ожидали. После выстрелов в его дядю и отца вся семья Кеннеди была просто запугана. Однако сейчас 69-летний кандидат в президенты делает довольно резкие заявления о властях Соединенных Штатов.

«Думаю, триггером послужило то, что нынешний президент США Джо Байден отказался снять гриф секретности с дел об убийствах Джона и Роберта Кеннеди даже по прошествии 50 лет после этих трагических событий», — сказал американист.

Угроза устранения Кеннеди реальна

Ордуханян добавил, что вероятность устранения Кеннеди-младшего реальна. В опасности и другой кандидат в президенты США — Дональд Трамп. Обоих политиков объединяет неглобальный подход к будущему развитию Соединенных Штатов.

«Авантюра на Украине является прелюдией к третьей мировой войне, которую нынешние власти США пытаются, судя по всему, разжечь. Потому что они теряют контроль над миром: экономика не так эффективна, как в Китае, вооружение не такое мощное, как у нас, политическое влияние ниже нуля», — перечислил американист.

По его словам, в последнем особенно помог не только сам Байден, но и вице-президент Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен, которых уже нигде в мире не воспринимают серьезно. Изменить отношение не поможет даже закачка колоссальных средств в губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который также пойдет на выборы.

И Кеннеди-младший, и Трамп хотят остановить это скатывание США к третьей мировой войне. Но уже «уплочено», уже распилено, уже началась новая программа вооружения. Соединенные Штаты готовятся воевать руками союзников: Украины, Польши, Румынии, а потом Германии, Франции, Италии и Великобритании. Рафаэль Ордуханян

Дальше будут втянуты Япония и Южная Корея. А потом США не пощадят и своих детишек, как показал опыт Вьетнамской войны, отметил американист. Поэтому в данной ситуации против Трампа и Кеннеди-младшего будут действовать и легальными, и нелегальными методами. Курок, что называется, уже взведен.

Ордуханян добавил, что Роберту Кеннеди — младшему уже устроили «порку» в конгрессе и сенате США: его обвинили даже в расизме и антисемитизме. Но это едва ли возымеет какое-то действие. Поэтому политик действительно может повторить судьбу дяди и отца.

Мы прекрасно знаем, каким образом сейчас работают спецслужбы в США. Это полная, стопроцентная ангажированность, зависимость от неолиберального олигархического лобби. Вся эта камарилья сидит на триллионах долларов, которые можно спасти только войной. А Трамп и Кеннеди — это люди, которые встали у них на пути. Рафаэль Ордуханян

Американист напомнил, что, еще будучи президентом США, Трамп сменил государственную охрану на частных телохранителей. Они и сейчас его охраняют. Однако у Кеннеди такой возможности нет. Поэтому остается только следить за развитием событий.