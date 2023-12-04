Эксклюзив 04 декабря 2023, 14:46 Снижение запасов нефти в США связали с грядущими выборами президента Эксперт Фролов: шумиха из-за сокращения нефтяного резерва США связана с выборами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Администрация президента США Джо Байдена за год распродала 40% стратегического запаса нефти страны. Резервы достигли минимального уровня за последние 30 лет, отметили в Ассоциации нефтегазовой промышленности США. Новость о том, что американский лидер истощил нефтяной резерв, вызвала шумиху, ее подхватили ведущие мировые СМИ, в том числе в России. Это означает, что они фактически включились в предвыборную гонку Байдена, заявил «360» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Кампания Байдена перед выборами 2024 года

Россия не должна участвовать в предвыборной гонке одного из кандидатов в президенты, заметил эксперт. Он добавил, что все выходящие в прессе новости о Байдене — часть информационной кампании.

Реклама

«В ноябре 2024 года мы узнаем, кто будет следующим президентом США: действующий, или бывший президент, или какое-то новое лицо. Но, подчеркиваю, от этого ни в жизни россиян, ни в жизни простых американцев не изменится ровным счетом ничего», — сказал Фролов.

Он указал, что в России часто поддерживают критику в отношении Байдена. Однако в случае с нефтяным резервом информация несколько искажена.

При Трампе бензин дешевел, при Байдене — дорожает

Когда Дональд Трамп занимал пост президента США, цена на бензин была доступна. При нынешнем главе государства топливо продолжает дорожать. Но ни Трамп, ни Байден на эти процессы никак не влияют, поскольку 50% стоимости бензина формирует цена на нефть, пояснил эксперт.

В администрации США понимали, что объяснение в стиле «виновата Саудовская Аравия или Россия» американцев не устроит. Поэтому перед промежуточными выборами в Палату представителей США Белый дом решил изменить электоральные настроения, объявив о распродаже 50 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва, напомнил собеседник «360».

Очередной скачок цен на нефть

Ситуация в мире резко обострилась в начале 2022 года. Байден стал заявлять, что из-за санкций, введенных в отношении России, «удалит с рынка российскую нефть». Однако нефтяной рынок отреагировал на его слова ростом стоимости сырья.

В итоге администрации США пришлось продать еще 180 миллионов баррелей нефти, чтобы как-то стабилизировать цены в стране. К началу 2023 года в общей сложности было распродано порядка 245 миллионов баррелей нефти. Но уже летом власти США вернулись к закупкам нефти. Они провели три тура закупок для пополнения резерва.

«К настоящему моменту запасы составляют 351 миллион баррелей. То есть Байден восполняет распроданное. Формально те, кто его критикуют, правы. Но только какое это имеет отношение к нам? Ровным счетом никакого», — добавил Фролов.

Единственное, что имеет значение для России, — цены на нефть на мировом рынке. США выгодно, чтобы они оставались низкими. Несмотря на ситуацию с топливными запасами, проблем у Белого дома с энергопоставками не наблюдается. Даже новый виток арабо-израильского конфликта, начавшийся 7 октября, не повлиял на их стабильность. Пока ни одна арабская страна не вводила нефтяного эмбарго в отношении США, подытожил собеседник «360».