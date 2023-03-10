Мир 10 марта 2023, 23:02 Небрежная преступность. Вседозволенность США могла вызвать вспышку Эболы в Африке Политолог Мартынов: искусственное происхождение вируса Эбола давно является секретом National Cancer Institute / Unsplash

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Власти одной из африканских стран рассматривают вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. Представитель Минобороны добавил, что причиной возникновения вспышки могла стать небрежность американских биологов, проводящих работы в регионе. Насколько серьезен штамм «Судан» и какую деятельность развернули США в разных уголках мира — в материале «360».

Американский след лихорадки

Представитель Минобороны России Игорь Кириллов в ходе брифинга 10 марта рассказал, что сотрудники министерства здравоохранения одной из стран центральной Африки изучают возможность искусственного распространения вируса Эбола, случившегося в сентябре 2022 года.

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По его словам, специалисты пришли к выводу о полной идентичности выделенного вируса штамму «Судан», циркулировавшему на континенте во время эпидемии 2012 года.

«При этом в качестве одной из версий рассматривается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в данном регионе», — отметил начальник войск РХБЗ.

Вероятно, речь идет об Уганде. В сентябре прошлого года в этой стране действительно возникла вспышка лихорадки Эбола. Тогда в Роспотребнадзоре сообщили о готовности поставить в страну вакцину против и направить специалистов, имеющих опыт борьбы с тяжелыми заболеваниями.

«Последний раз вспышка вируса Эбола-Судан регистрировалась в Уганде в 2012 году», — отметили в ведомстве.

Игорь Кириллов добавил, что основной задачей реализуемых США биопрограмм является установление глобального биологического контроля. Подведомственные Штатам лаборатории работают во многих странах мира, напомнил он.

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Деятельность в Закавказье и на Украине

В министерстве обороны изучили документы, свидетельствующие о проведении американскими биологами исследований по усилению функций опасных патогенов. По словам Кириллова, подобные работы проводят в странах Закавказья и Средней Азии. Они носят системный характер, а к их реализации активно привлекают крупные фармкомпании из США.

Начальник войск РХБЗ рассказал, что власти Штатов строят военные лаборатории вдоль границ своих геополитических соперников. В учреждениях ставят опыты со штаммами особо опасных микроорганизмов. Подобные лаборатории Кириллов разбил на три условных уровня.

Первый подразумевает сбор штаммов и их подготовку к передаче. Второй — исследование с возбудителями опасных инфекционных заболеваний. Третий — получение данных в конкретных государствах.

Игорь Кириллов отметил, что США продолжают тесно сотрудничать с украинскими властями в военно-биологической сфере.

«Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Российскую Федерацию», — отметил он.

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Опасность Эболы

Эксперт медицинского сообщества Тимур Пестерев рассказал «360», что утверждать что-то конкретное о причинах вспышки лихорадки в Уганде сложно. По его словам, в вопросе важна патогенность вируса для человека.

«Эбола — вообще не самое легкое, скажем так, заболевание. Штамм „Судан“ относится к наиболее смертельным», — отметил специалист.

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил «360», что крупный очаг заболеваемости случался в 2014–2015 годах. Тогда погибли 10 тысяч человек, но после эпидемия сошла на нет. Он добавил, что неправильное обращение с таким опасным вирусом всегда может привести к негативным последствиям.

«Эбола всегда будет вызывать опасения. Говорить о какой-то небрежности в отношении с этим вирусом очень трудно», — поделился он мнением о возможной причастности биологов США к вспышке в Уганде.

Всем давно известно, что вирус Эбола носит искусственный характер, рассказал «360» политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Он напомнил, что именно российские специалисты нашли подход к созданию вакцины.

«Эти разработки, в общем-то, позволили нам несколько лет назад <…> оперативно разработать отечественную вакцину от коронавируса — это тоже известно». — добавил собеседник.

Представители США ставят эксперименты над украинскими военными, рассказал военный эксперт Игорь Никулин. В качестве доказательства этого он напомнил, что у бойцов ВСУ находили антитела к чуме, сибирской язве, лихорадке Эбола и другим возбудителям, а договор о сотрудничестве между странами подписали еще в 2005 году.