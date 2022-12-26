Мир 26 декабря 2022, 14:09 ❄ Похититель Рождества. Смертельный снежный шторм накрыл США Метеоролог Шувалов: сильные морозы в Канаде повлияли на снежный шторм в США

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В рождественский уик-энд стихия нанесла удар по большей части территории США. По данным NBC, из-за снежного шторма погибли не менее 46 человек. По всей стране отменили и задержали тысячи авиарейсов, сотни тысяч человек остались без электричества, а многие дороги превратились в непроходимые. Люди замерзали в снежных заносах, так и не дождавшись помощи.

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Американцы в снежном плену

Многие американцы традиционно отправляются в гости в рождественские выходные, в том числе едут в другие города или Канаду. Однако в этом году такие перемещения стали для многих настоящим испытанием: коммунальные службы не справились со снежной бурей, а экстренные службы не смогли прийти на помощь всем нуждающимся.

Из-за плохой видимости в штате Огайо столкнулись 50 автомобилей, погибли как минимум четверо. Жертвами снежного шторма и холодов стали и люди, которые не смогли дождаться врачей, бригады скорой помощи буквально застревали в снегу.

Мэр города Буффало Байрон Браун признал: сотрудники служб экстренного реагирования были попросту «деморализованы» из-за того, что «не могли ориентироваться в условиях нулевой видимости и при отрицательных температурах».

Житель Мэриленда Дитьяк Илунга в пятницу отправился с семьей в Канаду праздновать Рождество. Его автомобиль застрял в снежном заносе в Буффало. На протяжении нескольких часов они пытались согреться, пока машину практически полностью не занесло.

Утром в субботу закончился бензин, и Илунга понял, что если они останутся в автомобиле, то умрут. Чудом ему, двум дочерям — шестилетней Дестини и 16-летней Синди, а также их собаке удалось добраться до укрытия, где они смогли обогреться.

«Это то, что я никогда в жизни не забуду», — признался мужчина журналистам из New York Post, которые рассказали его историю в своей статье.

Причины снежного шторма в США

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в разговоре с «360» отметил, что такие «циклоны-бомбы», когда в течение суток давление резко падает, порождая негативные погодные явления, — в целом нормальны для Восточного побережья США в это время года.

Однако нынешний шторм сильно превосходит норму по интенсивности и масштабам. «Он захватил почти весь североамериканский континент — от канадской границы до Техаса и Флориды, такое случается раз в два-три десятилетия, это не рядовой процесс», — сказал Шувалов.

По словам метеоролога, причиной формирования столь разрушительного циклона стала совокупность обстоятельств, среди которых особо выделяется аномальный холод, зафиксированный накануне в Канаде.

«Несколько дней подряд там отмечали самые низкие температуры в Северном полушарии, до минус 52 градусов по Цельсию. То есть пальма первенства от Оймякона в Якутии перешла временно к северу Канады. Вот этот холод и обострил, усугубил циклон», — объяснил Шувалов.

Власти США еще уточняют число погибших и пострадавших. Летальные случаи уже зафиксировали в Колорадо, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Небраске, Нью-Йорке, Огайо, Оклахоме, Теннесси и Висконсине.