Мир 13 января 2024, 22:01 Смерть Гонсало Лиры станет инструментом. Почему власти США бросили американца в тюрьме на Украине Политолог Станкевич: смерть Гонсало Лиры повлияет на политические процессы в США Freepik

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Американский журналист и блогер Гонсало Лира умер в украинской тюрьме после пыток и истязаний. Сначала власти США не хотели помогать своему гражданину, которого преследовали за критику президента Украины Владимира Зеленского, а после случившегося сухо подтвердили гибель. «360» выяснил подробности этой истории и узнал, почему американское правительство так легко отказалось от своего подданного.

Кто такой Гонсало Лира

Гонсало Лира Лопес — журналист, писатель, кинорежиссер, историк и блогер. Будучи этническим чилийцем, он родился и вырос в американском штате Калифорния. В США Лира писал детективные романы и снимал фильмы. Позже мужчина переехал в Чили, получил второе гражданство, начал писать статьи на экономическую тематику и занялся консалтингом.

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Через интернет он познакомился с украинкой и в 2012 году переехал к ней в Харьков. Там пара поженилась, у них родился ребенок. Ради безопасности журналист старался держать в секрете информацию о семье.

С начала спецоперации Лира публиковал ролики и писал посты о происходящем. Он поддерживал Россию и винил Запад и правительство Украины в происходящем. С риском для жизни блогер давал интервью российским СМИ.

Преследовать блогера за то, что он критикует власти Украины и, в частности, Зеленского, начали еще в 2022 году. Гонсало пропал 15 апреля в Харькове — семья и близкие не знали, где он находится. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена исчезновением блогера. Журналист вышел на связь только 22 числа и рассказал, что СБУ изъяла у него телефон и компьютер, запретив покидать город.

СБУ арестовала Гонсало Лиру 1 мая 2023 года. Его посадили в тюрьму, но затем выпустили под залог. Журналист отправился к границе, чтобы попасть в Венгрию и попросить там политического убежища, но его снова арестовали и отправили в СИЗО. Бизнесмен Илон Маск попытался вступиться за Лиру в декабре.

«Американский гражданин сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили туда более 100 миллиардов долларов?» — написал он в соцсети X.

«Либо я доберусь, либо меня заставят исчезнуть»

В перерывах между арестами журналист успел рассказать обо всем, что произошло с ним в тюрьме. Он написал письмо, которое спрятал в комментариях к одному из своих постов. Гонсало Лира составлял текст, находясь в дороге к границе с Венгрией.

«Либо я перейду границу и доберусь до безопасного места, либо меня заставит исчезнуть киевский режим», — сказал он.

По словам Лиры, его арестовали 1 мая за ролики на YouTube, где он критиковал Запад и его марионеточное украинское правительство, которые разрушают страну. Блогеру предъявили обвинение за то, что он обсуждал общеизвестные факты о конфликте на Украине.

«Признак демократического общества — свобода слова. Но Украина Зеленского — это не демократия. Это воровской, коррумпированный, убийственный бандитский режим, который маскируется под „демократию“», — написал журналист.

После ареста Лира получил документы, которые позволяли связаться с семьей и адвокатом, а также внести залог. Но в итоге ему не позволили позвонить даже правозащитнику, в залоге тоже отказали. Блогер подчеркнул, что права и свободы граждан на Украине соблюдают только на бумаге.

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Пытки и вымогательство в СИЗО

В СИЗО Лиру пытали. Но делали это не сами охранники: всю грязную работу поручали другим заключенным. Один из них даже извинился перед блогером, объяснив, что не может отказаться. В первой камере журналисту сломали ребро, но это оказалось только началом ада. Его избивали 30 часов подряд, выкручивали суставы, тыкали зубочистками в глаз и лишали сна.

Пытать старались так, чтобы не оставлять следов, но однажды Лиру ударили так, что на его груди проступил огромный синяк. По его словам, исполнители тогда сильно получили от охраны.

Через два дня старший охранник наконец пришел проверить мое здоровье. Наверное, на этом настояло чилийское посольство. Из посольства США мне звонили три раза, но это были лишь пустые слова. Гонсало Лира журналист, блогер

СБУ узнало, что Лиры есть сбережения — журналист предполагал, что именно они и стали причиной истязаний. В общей сложности у блогера отняли 70 тысяч долларов. К этой сумме блогер прибавил 11 тысяч долларов залога, под который его все-таки выпустили в июле.

Попытка побега в Венгрию

Слушание дела назначили на 2 августа, но Лире сразу заявили, что признают его виновным и дадут от пяти до восьми лет тюрьмы. В СИЗО блогер рассказал другому заключенному о задержании в 2022 году. Тот предположил, что СБУ давали ему возможность уехать из страны. В письме Лира рассуждал о том, почему его опять отпустили: новый шанс уйти или попытка подставить, чтобы оправдать срок и скрыть вымогательства.

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Журналист поделился своими мыслями и по поводу того, куда именно можно уехать. Он был уверен, что Госдеп США выдаст его Украине. Лира отметил, что американский госсек Виктория Нуланд ненавидит его. Он очень надеялся, что Венгрия предоставит ему убежище, несмотря на уголовное дело.

«Я публикую все это, добираясь до пограничного пункта. Если вы не получите от меня известия в ближайшие 12 часов — черт возьми! Я буду в застенках. Пожелайте мне удачи», — так заканчивается письмо Гонсало Лиры.

Смерть блогера в украинской тюрьме

Худшие опасения блогера подтвердились: его арестовали по дороге к границе с Венгрией. Лиру вернули в СИЗО, а на 12 января назначили заседание суда. Но оно так и не состоялось — в этот день стало известно, что 55-летнего журналиста больше нет в живых.

О его смерти сообщил американский телеведущий Такер Кларсон. Он обвинил в случившемся правительство президента США Джо Байдена. По словам Кларсона, о гибели Лиры он узнал от отца Гонсало.

Позже смерть блогера подтвердил Госдеп США. Там ограничились дежурными соболезнованиями. Обстоятельства смерти Лиры ни в Госдепе, ни на Украине не раскрыли.

Известно, что в октябре 2023 года Лира заболел двусторонней пневмонией. Об этом он смог рассказать в записке своему отцу. Лира-старший опубликовал фотографию послания в интернете. По его словам, он требовал от посольства США вмешаться в ситуацию, но ничего не добился.

В США осудили правительство Байдена

Илон Маск, который пытался вступиться за Лиру все время, пока блогера преследовали на Украине, резко отреагировал на его смерть. Миллиардер Дэвид Сакс написал в соцсети X, что властям США хватило бы всего одного звонка, чтобы вызволить своего гражданина, но они «не пошевелили и пальцем». Илон Маск оставил комментарий под постом.

«Это супер-беспредел», — написал бизнесмен.

Сын бывшего президента Дональда Трампа, Трамп-младший, обвинил в смерти Лиры лично Зеленского. Он возмутился тем, что страна, которая на постоянной основе получает денежные транши от США, теперь убивает американских граждан.

РИА «Новости»

Реакция России на гибель Лиры

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал смерть журналиста «отвратительным преступлением». Ответственность за нее лежит на правительстве Украины, добавил он. Полянский задался вопросом, как после этого сторонники диктаторского режима Зеленского посмеют уговаривать США и дальше спонсировать Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что смерть блогера — не последнее подтверждение «кровавой сущности неонацистского диктата». Она обратила внимание, что о несправедливом преследовании журналиста говорили все общественные деятели. Власти США управляют правительством Украины в ручном режиме, и легко могли помочь своему гражданину, но не сделали этого, отметила Захарова в интервью «Известиям».

РИА «Новости»

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live» подчеркнул, что на Украине действует военная диктатура. Власти страны перерезали все нормы, которые касаются свободы слова и других прав человека, констатировал он.

Почему власти США ничего не сделали

Украина преследовала Гонсало Лиру и арестовала его просто потому, что может себе это позволить, заявил в интервью «360» политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Он добавил, что Госдеп США обычно пристально следит за судьбой своих граждан. Когда американцев по каким-то причинам задерживают в России, о них узнают чуть ли не ежедневно. Но в ситуации с Лирой Госдеп, в отличие от того же Илона Маска, вообще никак не озаботился происходящим, отметил политолог.

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Здесь в очередной раз очевидно применение двойных или уже даже тройных стандартов. После того, как случилась такая трагическая смерть, я думаю, что это станет темой в Соединенных Штатах. К сожалению, жизнь темой не становится, а вот смерть — становится. Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик

Станкевич предположил, что смерть журналиста и приведшие к ней события станут предметом обсуждений в конгрессе США. Скорее всего, туда вызовут представителей Госдепа и потребуют от них объяснить, почему они бездействовали.

«Конечно, это может возникнуть и в контексте набирающей силу избирательной кампании в Соединенных Штатах. Тема будет политизироваться. Для того, чтобы кто-то обратил внимание на отдельного человека, его судьбы, вопрос жизни и смерти, тема должны быть политизирована. При жизни этого не случилось, а теперь посмертная политизация произойдет, и мы узнаем многие важные подробности», — продолжил рассуждения политолог.

РИА «Новости»

Гибель американского журналиста по вине тех, кого спонсировали США, — неудобная правда для правительства, подчеркнул собеседник «360». Политические оппоненты властей Соединенных Штатов используют ее как инструмент. Поэтому одна сторона будет все скрывать, а другая — требовать правды.

Смерть Гонсало Лиры не приведет к массовым протестам из-за бездействия властей США, ведь он не какой-нибудь Джордж Флойд. Но это дело точно повлияет на политические процессы в государстве, заключил Станкевич.