Эксклюзив 04 февраля 2023, 15:44 Канада ввела смехотворные санкции против шоубиза. На очереди учителя и слесари «Голос Мордора»: власти Канады не промахнутся, введя санкции против всех россиян РИА «Новости»

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Власти Канады удивили Россию очередными санкциями, под которые в основном подпали представители шоу-бизнеса, актеры и певцы. Североамериканская страна не слишком утруждает себя выбором мишеней для санкционной стрельбы, а это значит, что в следующий раз под ограничениями могут оказаться даже учителя средних школ, электрики и сантехники. Об этом Telegram-каналу «360» сообщил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Тут Канада ввела очередные персональные санкции против российских граждан. И, честно говоря, список впечатляет. Разошлось канадское министерство иностранных дел не на шутку. Страшно подумать, против кого начнут вводить санкции дальше. Может, против учителей средних школ, а потом и против электриков и слесарей с сантехниками. Скорее всего, будет проще ввести санкции против вообще всех, чтобы уже не мучиться.

Читаешь список и думаешь, что это какой-то анонс «Песни года» или попсового фестиваля, но нет — канадские санкции.

Впрочем, может быть, эти санкции таким способом и вводились — канадский шпион сорвал где-нибудь в Москве афишу, доставил ее в Канаду, и список был взят прямо оттуда, чтобы не мучиться.

Снялся в кино в роли охранника — подпал под санкции

Те, против кого ввели санкции, наверняка были сильно удивлены. Впрочем, наверное, на каждого можно накопать, за что вводить санкции. Например, Ирина Аллегрова пела песню про младшего лейтенанта, а это — прямое прославление российской агрессивной военной машины.

У Полины Гагариной фамилия такая, что сама напрашивается на санкции, ибо полет первого человека в космос там никогда не забудут и не простят. Галустян снимался в образе охранника, что намекает на его причастность к силовым структурам — возможно, даже к ЧВК «Вагнер».

На Михаиле Боярском вообще клейма ставить негде. В первую очередь — за ярко выраженную гетеросексуальность.

Ведь он очень долгое время был любимчиком всех советских женщин, а это прямое оскорбление всех представителей ЛГБТ-сообщества.

Что там с Басковым и Биланом — не знаю, но надо просто покопаться в биографии, и какие-нибудь отвратительные факты обязательно найдутся.

Впору вводить санкции против всех россиян

Так что МИД Канады попал в десяточку, даже не целясь. И если он введет санкции против всех граждан России сразу, пакетом, он тоже не промахнется. Примерно 99% граждан России явно заслуживают того, чтобы их не пускали в волшебную страну Канаду, заблокировали все счета в канадских банках и отобрали недвижимость в Альберте и Квебеке.

И что-то мне подсказывает, что такие санкции вовсе не за горами. Все упирается лишь в списочек, который необходим для этого дела. Но, впрочем, можно обойтись и без него. Если уж очень захочется.