Эксклюзив 11 декабря 2022, 16:07 Слова Меркель о Минских соглашениях станут козырем в руках России «Голос Мордора»: Меркель словами о Минских соглашениях призналась в разжигании конфликта РИА «Новости»

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Назвавшая истинными целями Минских соглашений оттягивание времени для перевооружения Украины бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что стала одной из разжигательниц конфликта на Украине. Она раскрыла все карты, так как задание по разрушению отношений России и Европы выполнила блестяще. Но сданный Меркель козырь Россия может использовать в своих целях. Об этом для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Далее — прямая речь автора.

Меня все никак не оставляют слова Ангелы Меркель, сказанные ею в последнем интервью. По сути, она призналась в том, что войну на Украине развязал именно Евросоюз, развязал сознательно, прекрасно отдавая себе отчет в последствиях.

Милая немецкая бабушка, от которой даже некоторые патриотические российские политологи писали кипятком (а как же иначе? Она же «Северный поток — 2» поддерживала!), оказалась хитрой и лживой разжигательницей войны.

Можно много нелицеприятного сказать об Олафе Шольце, но в он в сравнении с Ангелой просто невинный ребенок.

Зачем Меркель признание

Зачем фрау Меркель выложила все карты на стол? Тут есть два варианта. И первый — очень близок к фантастике.

Давайте предположим, что у Ангелы все-таки осталась совесть и она решила дать России дипломатический козырь. Потому что даже при том, что международное право сейчас сдохло, слова Меркель полностью подтверждают правоту России и обосновывают ее действия.

Понятно, что на Западе будут морщить носы и делать вид, что не слышат, однако Запад далеко не весь мир. И большинство стран все-таки слушают, что говорит Россия.

Я не совсем понимаю, почему руководство страны и МИД сейчас уделяют словам Меркель недостаточно много внимания. Пусть среди козырей это карта и некрупная, но использовать ее надо обязательно.

Вариант второй — реалистичный. Бабушка просто перестала стесняться. Ей уже до лампочки, что там подумают в России. Она выполнила задание и теперь с удовольствием об этом рассказывает. Задание простое — разрушить все связи Европы с Россией.

От кого оно получено — долго думать не надо. От тех, кто годами прослушивал ее личные телефоны. Точно так же, как прослушивает и телефоны других политиков Евросоюза, чтобы покрепче держать их за одно место.

Слишком громкая история

В любом случае история слишком громкая, чтобы не придавать ей значения. Тут впору и какие-то дипломатические шаги предпринимать против Германии, и неважно, что Ангела уже не канцлер.

Сейчас такое время, что использовать надо все дипломатические и информационные методы, которые есть в наличии. Нечего стесняться. Ведь противник давно отбросил всякое стеснение.