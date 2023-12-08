Мир 08 декабря 2023, 19:11 Большие разборки в маленьком Вашингтоне. Слив Украины — реальность или политический ход? Политолог Асафов: власти США устроили «разборки» под предлогом поддержки Украины Aaron Schwartz / XinHua / Global Look Press

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Риторика ужесточается, нервы истончаются — примерно так можно охарактеризовать обстановку в США из-за нежелания конгресса договориться о финансовой помощи Украине. Заявления о необходимости срочно выделить средства, одно другого громче и страшнее, звучат каждый день. Кого пытается напугать Белый дом, угрожая риском прямого столкновения России и НАТО в случае поражения киевского режима на поле боя, выяснял «360».

Русские идут?

Последние дни стали неприлично щедрыми на высказывания американцев, способные повергнуть многих российских патриотов в приятную дрожь предвкушения скорого триумфа. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал не одобрять бюджет для Киева без учета миграционного кризиса, пока у него «лицо не посинеет».

Пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер открыто заявил, что помощи Украине осталось, так сказать, «на донышке». Официальный представитель Белого дома Джон Кирби добавил, что счет пошел на недели.

Ну и вишня на торте: Белый дом считает, что украинцам нельзя дать никаких гарантий при такой позиции конгресса. А вот американские войска имеют все шансы открыто схлестнуться с российскими, когда ВСУ проиграют. Заметьте, не «если», а «когда».

Бесстрашный Такер Карлсон опубликовал в соцсетях информацию о том, что глава Пентагона на закрытом заседании конгресса угрожал отправить родственников несогласных сенаторов прямо на передовую на Украине.

«Мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией», — процитировал журналист, предположительно, Ллойда Остина.

Но радоваться, несмотря на очевидные намеки на скорый слив как минимум режима Зеленского, как максимум — всей Украины, очень рано. Например, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Штаты никогда не бросят столь прибыльное дело, как бизнес на военном конфликте.

Короли драмы

Сейчас Белый дом толкает речи не миру, а граду. Собственному «золотому граду на холме», в нашем случае — Капитолийском.

Политолог, политический обозреватель, член РАПК Александр Асафов объяснил «360», в чем заключается функция и, соответственно, основание для финансирования ВСУ.

«Есть такое некрасивое слово — „разборки“. Выяснение взаимоотношений, если говорить более приличным русским языком, внутри американской политической элиты, включая конгресс, две партии, одна из которых участвует в полном блокировании Украины. Сообщения призваны драматизировать ситуацию в этих внутриполитических сложных взаимоотношениях, переходящих в деструктивные», — рассказал эксперт.

Кстати, именно поэтому, по словам политолога, камнем преткновения для республиканцев и демократов стал именно вопрос миграции. Для демократов мигранты — даже нелегальные — потенциальный электорат.

Асафов подчеркнул, что пока задача Украины как фактора дестабилизации России сохранится, деньги рано или поздно, прямым путем или окольным, до Киева дойдут.

Нам не стоит обольщаться и слушать заявления о том, что деньги для Украины закончатся навсегда и никакой помощи не будет.

Игра в имитацию «Украины»

Главный научный сотрудник Института Европы, профессор Николай Межевич выделил три фактора, необходимых для понимания языка, на который резко перешли в Белом доме в рассуждениях об Украине. Ведь еще пару месяцев назад они чуть ли не заранее поздравляли Зеленского с победой.

Первый из этих факторов собеседник «360» посчитал важнейшим. Спойлер: к игре под названием «Украина» он не имеет никакого отношения.

«Президентские выборы в США. Уверяю вас: абсолютному большинству и республиканцев, и демократов вообще безразлична украинская проблематика. Безразлично им, кто в конечном счете победит. Но вот кто будет президентом США — это, конечно, беспокоит любого партийного функционера начиная с уровня „графства“», — заверил профессор.

Вторым фактором Межевич назвал запоздалое прозрение о способностях ВСУ сражаться с российской армией.

«Безусловно, Штаты — впрочем, как и Европа — прекрасно понимают, что Украина выиграть этот конфликт не может. Да, на каком-то этапе, условно говоря, на херсонско-харьковском этапе, в Вашингтоне решили: „Ну, понеслась!“ А никуда никто не понесся. Поэтому сейчас идет переоценка», — уточнил он.

Третий фактор, по мнению профессора, — небольшое, но опасное количество оголтелых «ястребов» в Пентагоне, Белом доме, спецслужбах и бог знает еще каких ведомствах США. Эти люди готовы развязать третью мировую войну, если Россия и дальше будет показывать такие успехи, как в Авдеевке.

«Эти люди количественно не в большинстве, но они очень громко кричат. Ну и, к примеру, генерал Милли — это ястреб. Когда я читаю его опусы, то вижу, что генерал Макартур, предлагавший сбросить ядерную бомбу, на его фоне миротворец», — заключил Межевич.