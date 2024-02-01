Мир 01 февраля 2024, 18:15 Следы коррупции нашли в бегстве Арестовича с Украины NGL.Media: Арестович выехал с Украины по письму ГУР Минобороны Oleksii Chumachenko / Global Look Press

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Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович после добровольной отставки сбежал с Украины. Пересечь закрытую для выезда мужчин границу ему помогло письмо из Главного управления разведки (ГУР) страны. Этот документ он предъявил сотрудникам пограничной службы. Об этом со ссылкой на источники сообщило украинское издание NGL.Media.

Собеседники журналистов уточнили, что границу Арестович переходил через пункт пропуска Краковец-Корчева на украинско-польской границе 4 сентября 2023 года. Кто поставил подпись под разрешающим выезд из страны документом, источники не назвали.

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По данным журналистов, благодаря письму из ГУР Арестович в течение 2023 года дважды выезжал за границу, проведя за пределами Украины около полутора месяцев. Но последняя поездка, больше похожая на бегство, затянулась почти на полгода.

Государственная пограничная служба Украины отказалась назвать журналистам основания, по которым Арестович покинул страну. В ведомстве пояснили, что это касается частной жизни человека.

В ГУР на запрос редакции не ответили, Арестович прочитал сообщения о просьбе комментария, но оставил их без ответа.

Коррупционная лазейка

Бывший советник стал не первым, кто воспользовался письмом от ГУР для того, чтобы обеспечить себе свободный выезд с Украины. Точно такой же документ показал пограничникам депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын. Он покинул страну за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда по делу о взятках нардепа.

Официальный представитель ГУР Андрей Юнусов подтвердил, что депутат действительно получил письмо с разрешением на выезд из страны. Он пояснил, что с просьбой о выдаче документа в ведомство обратилась другая структура, но какая именно, сказать отказался.

По мнению журналистов, вступивший в конфликт с офисом президента Украины Арестович и обвиняемый во взятках депутат Трубицын нашли коррупционную лазейку для пересечения закрытой границы.

Где сейчас живет Арестович

Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины продолжает вести свой блог и дает интервью СМИ, но отказывается раскрывать, где сейчас живет. Журналисты выяснили, что Арестович обосновался в Нью-Йорке.

Сам бывший политик считает свой выезд с Украины законным и обоснованным и не исключает возвращения обратно.

Частые поездки Арестовича за границу после его ухода из офиса президента Украины возмущали многих жителей, не имевших возможности путешествовать.

Сам он объяснял, что есть несколько категорий людей, на которых ограничение на выезд не распространяется: журналисты, волонтеры, бизнесмены и дипломаты. Но даже им нужно предоставить основание для выезда. К какой категории относится он сам, Арестович уточнять не стал.

Формально границы для бывшего политика в условиях действующего в стране военного положения не закрыты, так как он является отцом троих детей. Однако старшей дочери к моменту поездок Арестовича уже исполнилось 18 лет.