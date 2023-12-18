Эксклюзив 18 декабря 2023, 23:49 Скромно жить в хате с краю. Почему украинцы не хотят на фронт Блогер «Голос Мордора»: Украина переборщила с пропагандой о мобилизации Pool /Ukrainian Presidentia / Global Look Press

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На Украине заговорили об истинных причинах проблем с мобилизацией. Оказывается, все дело в успехах ВСУ: именно из-за них жители страны не хотят идти на фронт, потому что незачем. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» напомнил Telegram-каналу «360», что очистить головы жителей республики от пропаганды будет непросто, но прозревать некоторые уже начали.

Далее — его прямая речь.

Ребят, ну все разъяснилось с мобилизацией на Украине. Никаких особых проблем нет. Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк объяснил, что единственная проблема, из-за которой украинцы не хотят идти в армию, — выдающиеся успехи этой самой армии на фронте.

Мол, ВСУ сражаются так успешно, что украинцы, читая новости, начинают сомневаться, а нужны ли они на фронте? Вдруг будут только мешать профессионалам? А еще природная скромность. Ведь парад ВСУ на Красной площади будут показывать по телемарафону, а кто-то, может быть, сомневается в своей фотогеничности.

Да и вообще, зачем простому селянину или горожанину вся эта слава, ордена и медали? Вот и не хотят идти на фронт. Ведь и так все хорошо. Ровно так, как рассказывает украинское ТВ.

Кругом одна перемога, агрессор повержен и бежит, рапаны в Крыму уже хрустят песочком, а на российской Белгородчине жители тайком скупают жовто-блакитные прапора, чтобы встречать освободителей, которые принесут унитазы и европейские ценности.

Вот не понимают простые украинцы своего счастья, и именно поэтому за ними должны гоняться военкомы, отлавливать в маршрутках и спортзалах и насильно отправлять на фронт. Это же потом, после победы, придется получать русских рабов, а их содержать нужно, дело не особо простое. Лучше скромно жить в своей хате с краю.

А если серьезно — это же прекрасное объяснение! Вот умеют украинцы в тупую пропаганду, этого у них не отнять.

И вы еще удивляетесь, как после 30 лет промывания мозгов люди, говорящие на русском языке и с русскими фамилиями, называют себя украинцами и колют на груди цитаты из книги одного неудачливого австрийского художника? Пора бы уже перестать удивляться, вот честно.

Наверное, для нас даже хорошо, что жителей этих территорий приучили с удовольствием потреблять такой вот гнилой пропагандистский контент. Потому что их мозги не отравлены, они просто наглухо залиты, буквально забетонированы фекалиями.

Единственная проблема будет, как все это из голов вычистить и вернуть людей в реальную жизнь. Сложно, но тут дело времени и грамотной информационной политики.

Да и сейчас уже кое-что происходит. Процесс ведь уже начался, и украинцы не очень-то и верят говорящим головам из телевизора. Нет, конечно же, тех, кто готов кричать «перемога, перемога!», еще очень много. Но неужели кто-то на самом деле поверит, что украинцы не хотят идти в армию из-за ее успехов, а не из-за того, что знают, что с огромной вероятностью станут костями где-нибудь в запорожской степи?

Кстати, тут с украинской властью злую шутку сыграла именно ее тупая пропаганда и любовь к жовто-блакитным прапорам, которые непременно ставили на каждую могилу демилитаризованного бандеровца. Переборщили с обилием цвета. Типичная ошибка молодого художника.

Впрочем, тот, из Вены, тоже на этом поприще ничего не добился, так что все вполне укладывается в логику.