Эксклюзив 13 февраля 2023, 14:44 Сколько на Украине унитазов? Сравнение статистики по канализации Публицист Миронова сравнила статистику по унитазам на Украине и в России РИА «Новости»

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Одно из самых загадочных явлений украинской пропаганды последнего года, безусловно, унитаз. Его место в общем информпотоке стало так велико, что можно назвать сей фаянсовый предмет полноценным актором политической повестки. Его обсуждают на лавочках, ему посвящены ежедневные сюжеты в украинских теленовостях. Публицист Анастасия Миронова в колонке для «360» решила поставить точку в вопросе о том, сколько тех самых унитазов в России и на Украине.

Далее — прямая речь.

Украинцы верят, будто люди в России никогда не видели унитаза. Бабушки без зубов, с подвязанными шалью поясницами и в растоптанных калошах рассказывают всему миру о чудесных приключениях украинского унитаза: то им любуются, то возят на БТР, то носят в обнимку и обязательно отправляют на почту. Украина верит, будто унитаз такая ценность, что даже и подержанный его есть смысл отправлять почтой в Улан-Удэ.

Шик, блеск, красота!

Весь этот год было жутко интересно, почему именно унитаз стал символом украинского военного агитпропа. Могли бы выбрать что-то посущественнее. Ну, или поприятнее. Электрочайник, например, или микроволновку. Из нее, кстати, таки пытались слепить символ: была волна сообщений, будто российские военные принимают эти агрегаты за сейфы и требуют от украинцев назвать код.

Но попытка обожествить микроволновку провалилась. Скорее всего, так как микроволновку все-таки украинцы сами хорошо знают хотя бы потому, что заробитчане в обязательном порядке везут такую чудо-печь из Европы, где микроволновок много и старые отдают даром, а новые стоят 40 евро.

Были и стихийные, то есть шедшие с низов, попытки слепить самостоятельные символы достатка, например из растворимого кофе Nescafe или шоколадно-ореховой пасты Nutella. Эти инициативы уперлись в конфуз: оказалось, в России растворимый кофе и «намазки» на бутерброды покупают только самые бедные и непросвещенные. Ну, или в дороге / на работе вахтой.

С унитазами иначе. Россиянам трудно поверить, но унитаз в качестве символа превосходства украинцев был выбран пропагандой потому, что именно он для сельских жителей Украины кажется недостижимой роскошью, ибо требует больших вложений: даже для обустройства локальной канализации со смывом в выгребную яму из бетонных колец нужно — на наши деньги — значительно больше сотни тысяч рублей, скорее, даже больше 200 тысяч.

На Украине строительные материалы дороже, обустройство водопровода дорого еще потому, что вода залегает глубже, а центральным водопроводом снабжены редкие частные дома. При этом в таких домах живут 51,2% населения — значит, в основном заботы о проведении канализации ложатся на плечи самих жителей.

Унитаз для украинцев действительно предмет если не роскоши, то крепкого достатка. Они, конечно, в это утверждение не поверят, потому предлагаем проверить данные Укрстата, сравнить их с данными нашего Росстата. И на этом раз и навсегда закрыть туалетную тему.

РИА «Новости»

Сорок процентов без унитаза

Итак, поехали. Всего на Украине — 17 385 384 жилых помещения: это и квартиры, и частные дома, и части домов на одну семью, и апартаменты в нежилых зданиях, и комнаты в общежитиях. Данные взяты с сайта Укрстата и характеризуют положение дел с жилым фондом в стране на 2020 год.

Запомнили? Всего чуть больше 17 миллионов жилых помещений. Из них канализация есть в 10 433 524. Это 60,01%. Заметьте, входит сюда и центральная канализация, и локальная. Наличие при этом самого унитаза как такового не оговаривается, но можно предположить, что не во всех жилых помещениях, оснащенных водоотведением, есть собственно туалет.

Такое часто встречалось по всему СССР: вплоть до 1980-х в Союзе строили многоквартирные бараки с водопроводом, но с деревянными уборными на улице. Но так как и наша статистика, которую рассмотрим ниже, не выделяет такие дома отдельно, то для чистоты сравнения не будем это оговаривать. Запомним показатель: 60,01% жилых помещений на Украине в 2020 году были оснащены канализацией. Холодная вода при этом была в 10 797 392 (62,1%), горячая вода — в 8 174 604 объектах жилья (47,01%).

Куда пропали туалеты у западенцев

На западе Украины туалетов меньше. Винницкая область: из 834 471 квартиры канализация есть в 361 627. В Волынской из 190 068 — в 68 201. Значительно меньше 50% всех домов и квартир оборудованы канализацией в Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской, Житомирской, Черкасской областях. При этом в Одесской области канализация есть в 615 641 единице жилья из 975 796, а в Харьковской — в 863 127 из 1 273 52. Херсонская область в 2020 году имела канализацию в 289 932 объектах жилого фонда из 476 203.

Укрстат прилагает и данные по Донбассу, вероятно, основываясь на сведениях, полученных до 2014 года, то есть без учета последующих шести лет. Смотрим: в Луганской области из 364 436 квартир с канализацией было 209 151, в Донецкой — 1 037 701 канализация была в 706 113 домохозяйствах.

Таким образом, вывод первый: как бы ни расчеловечивал Киев в предыдущие годы русскоязычные регионы, как бы ни называл их орками, колорадами, быдлом и так далее, украинская же статистика неумолимо сдергивает адептов западного превосходства с небес на землю: у западенцев даже туалетов меньше, чем в восточных и южных областях.

И очевидно, что столь изысканный объект для пропаганды, как унитаз, был выбран, чтобы поразить жителей западных областей, ведь именно для них унитаз остается роскошью.

Унитаз у каждого шестого

И особенно, конечно, об унитазах мечтают селяне. В целом на Украине в сельской местности 6 120 554 объекта жилья: квартиры, частные дома, жилые комнаты в нежилых помещениях и общежитиях. Из них канализацией оснащены 29,2% объектов. Причем в Черниговской области лишь 16,7% жилья с канализацией, в Винницкой — 17,11%, то есть унитаз есть максимум у каждого шестого.

Можно уверенно сказать, что байки о зависти россиян к унитазам сочиняют для селян с Западной Украины. Эти люди и беднее, и унитазов у них меньше, а главное, мало кто из них бывал в России: у них меньше родни в нашей стране, они реже ездили к нам на заработки, предпочитая подрабатывать в Европе. Тогда как жителя Харьковской или Черниговской областей сложно убедить в том, что унитаз — это роскошь, ведь едва ли не у каждого из них есть родня в России, большинство наверняка бывали в наших городах в гостях или на заработках и запомнили, что и унитазы, и асфальт в России есть.

А сколько у нас?

Кстати, о самом важном: сколько же, собственно, унитазов в нашей стране? Итак, смотрим статистику и сравниваем. В России к 2021 году канализацией было снабжено 80,8% жилья (60,01% — на Украине). На селе этот показатель равен 54% (29,2% — на Украине). Водопровод в России есть в 85,5% жилья (на Украине — 62,1%).

При этом центральный водопровод в нашей стране — в 77,7% жилья (по Украине разбивки на центральное водоснабжение и частные скважины нет). На селе в России 65,7% жилья с водопроводом, 49,1% — показатель доли сельского жилья, к которому подведено центральное водоснабжение. На Украине холодная вода есть в 31% сельских домохозяйств.

Получается, именно для украинцев, причем из западных областей, унитаз сегодня по-прежнему остается массово роскошью. От этого вдвойне горько, что именно такой необходимый в быту предмет был Киевом столь распропагандирован. Каково унижение для обычного жителя Украины видеть в новостях байки о не знающих унитаза русских, а потом топать из барака до ветру? Пока все оставалось в рамках пропагандистских телесюжетов, это вызывало лишь смех и недоумение.

Но сейчас тема с унитазами зашла дальше: интернет завален записями разговоров наших граждан с жителями Украины из чат-рулеток. Все чаще наши люди ради шутки изображают восторг от упоминания унитаза и просят наивных украинцев его показать.

И те, совсем уже остервеневшие от лишений и собственной пропаганды, на полном серьезе идут с телефоном в свои облупленные туалеты, чтобы показать на весь мир треснувший, в пятнах ржавчины унитаз, который чаще всего не видно, ведь в квартире нет электричества.

Это унизительно для человеческого достоинства. И кто-то должен уже сказать нашему несчастному неприятелю: полбеды, что унитазы у нас есть, куда горше, что у самих украинцев унитазов мало.