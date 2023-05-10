Эксклюзив 10 мая 2023, 14:47 Древние укры вырыли Черное море. Сказки для малышей или национальная идея? Политолог Ярошенко: переписывание истории на Украине началось уже в 1991 году РИА «Новости»

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Власти Украины начали переписывать собственную историю после обретения независимости в 1991 году. Страна нуждалась в формировании идентичности, поэтому киевский режим более 30 лет назад отчаянно выдумывать альтернативную реальность, чтобы продвигать ее среди молодого поколения. Об этом политолог Алексей Ярошенко рассказал «360».

Далее — прямая речь.

Переписывание истории на Украине началось не вчера. Фактического оно пошло с момента обретения так называемой независимости в 1991 году.

Тогда же общества просвещения, живущие на гранты Госдепартамента и фонда Сороса, активно включились в концепцию по формированию новой исторической памяти Украины.

Это было связано с тем, что идеологам украинской государственности нужно было срочно укреплять слабую национальную культурную идентичность украинцев, которая, по сути, была местечковой.

Но особо интенсифицировался этот процесс уже в 2014 году, после Майдана. Тогда школьное образование приобрело националистический характер.

Древние укры выкопали Черное море

Переписывание истории на Украине идет по трем основным направления. Первое — они пытаются найти древние корни. Отсюда эти пресловутые байки об украх, которые вырыли Черное море, а Кавказские горы — та самая лишняя порода.

Отсюда же утверждения о том, что современные французы и немцы стали потомками древних укров. Они пытаются найти корни, которых не существует.

Второе направление — советский период, где для Украины власть СССР представлена как оккупация, а сами украинцы якобы пытались бороться с ней.

Третье направление — после 2014 года. Те же события в Крыму и в Донбассе, где русских назвали оккупантами, а жителей этих территорий — сепаратистами. Все это пытаются подвести к ненависти к России.

Переписывание истории началось задолго до Владимира Зеленского, но он в этом процессе стал одним из самых крупных деятелей украинского «государства».