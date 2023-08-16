Мир 16 августа 2023, 12:37 Скандал с The Killers в Грузии внесет лепту в психологический слом на Западе Блогер «Голос Мордора»: скандал с The Killers откроет глаза западным обывателям Скриншот видео

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Американскую группу The Killers могут «отменить» в Грузии после скандала на концерте. Во время выступления музыканты по традиции пригласили одного из зрителей сыграть на барабанах. Им оказался россиянин. В зале в ответ начали свистеть, кто-то и вовсе покинул концертную площадку. Группе в итоге пришлось извиняться. О том, почему этот случай очень показателен в контексте работы западной пропаганды, объяснил в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Этот инцидент с группой The Killers в Грузии, которая случайно пригласила на сцену россиянина, чтобы тот сыграл на барабанах, очень показателен.

Благодушные американцы и европейцы полностью убеждены, что такие страны, как Грузия или Украина, полностью толерантны, там не делят людей по национальному признаку и нет никакого расизма.

Они уверены, что народ в этих странах такой же, как и они сами. А Россия — дремучая страшная страна, живущая прошлым, которая хочет загнобить все эти народы исключительно за их приверженность «общечеловеческим ценностям».

И вот из-за таких эпизодов до промытых пропагандой непуганых западных мозгов начинает доходить простая мысль, что все эти новые адепты «общечеловеческих ценностей» и есть самые упоротые националисты и расисты.

И ценности у них только одни — ненависть к России, ненависть к малым народам, которые каким-то образом оказались с ними в одном государстве, ненависть к соседям. Обычная тупая варварская ненависть. Ко всему.

А настоящие западные ценности для них — бабло и полный желудок. И плевать им на культуру со всеми толерантностями и другими глупостями. И это не только в Грузии, на Украине или в Прибалтике. Это и Чехия, и Польша. Вся младо-Европа скопом.

Западный человек, столкнувшийся с этой реальностью, гонит прочь неприятные мысли и занимается аутотренингом, что это все ему показалось, приснилось, ведь Би-би-си и CNN не могут врать, но число таких эпизодов неуклонно растет.

И критическая масса накопится, пусть и не сразу. И даже как-то боязно за душевное спокойствие европейского и американского обывателя, когда к нему придет осознание, что и он тоже болел и переживал за настоящих современных варваров, националистов, расистов и нацистов. А главное — убийц.

Этот момент настанет обязательно. И Дэйв Гилмор обязательно будет тереть руки наждачкой до крови, вспоминая, что ими играл «Червону калыну», под звуки которой тысячами вырезали евреев, поляков, да и украинцев. А за сэра Пола Маккартни вообще боязно, он очень старенький, может и не справиться с осознанием.

Впрочем, эти двое уже могут и не дожить [до момента прозрения] из-за возраста. Но психологический слом у многих будет. И он будет по-настоящему страшным.

Очень надеюсь, что мы все это еще застанем. И может, даже посочувствуем. Мы же русские, мы такие.