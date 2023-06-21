Эксклюзив 21 июня 2023, 00:27 Скандал с сыном Байдена замнут до начала предвыборной кампании. Но демократам это не поможет Политолог Самонкин: скандал с сыном Байден — это только часть недовольства президентом США Викимедиа

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Сын президента США Джо Байдена Хантер заключил сделку с прокуратурой и признал обвинения в неуплате подоходного налога, а также в незаконном хранении оружия. В прошлый раз скандал вокруг сына политика начался во время предвыборной кампании его отца, который одержал победу на президентских выборах. До нового голосования остается еще полтора года. Демократы и республиканцы определятся с кандидатами во время праймериз. Но уже сейчас понятно, что повторится ситуация прошлого голосования, когда американцам придется выбирать между экс-главой Вашингтона Дональдом Трампом и Байденом. Как отметил в беседе с «360» председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин, пока в войне компроматов победителя нет, но шансы Байдена на победу тают с каждым днем, а скандал вокруг его сына — это только небольшая капля на фоне общего недовольства его политикой.

Далее — прямая речь эксперта.

Война компроматов

Предвыборная баталия между двумя политическими полюсами США уже началась. Но если раньше это была честная конкуренция, где каждый кандидат обещал социальные блага или какие-то перемены во внешней политике, то сейчас эта битва между республиканцами и демократами напоминает войну компроматов.

С одной стороны демократы бьют по Дональду Трампу, независимой позиции республиканцев и тех людей, которые устали от идиотского, по их мнению, противостояния с Россией и Китаем. Все они хотят вернуть величие Америки с точки зрения нормальной экономической конкуренции, чтобы решить все социальные проблемы, а уже потом выходить на международный уровень.

До сих пор идут какие-то провокации, непонятные обвинения, информационные фейки и так далее. Сразу несколько уголовных дел сейчас пытаются повесить на Трампа, чтобы не допустить его участия в предстоящих выборах, потому что американцы будут голосовать за любого кандидата, но не за того, у кого уже есть все признаки деменции по возрасту.

РИА «Новости»

Все видят эти нелепые действия Байдена, его оговорки. Эту волну пытаются загасить, но она так или иначе просачивается. Поэтому весь мир сейчас с ужасом наблюдает за тем, что сейчас происходит с президентом США, который обладает ядерным потенциалом, который должен принимать решения, но делать это неспособен.

Удар через сына

Республиканцы хватаются за любую утечку информации, о близких президента и его сына. Спекулировать на теме счетов или других богатств президентской семьи уже бессмысленно, потому что тема коррупции уже стала обыденной в США.

Поэтому о сыне Байдена идут масштабные расследования от наркотиков до аморальной распущенности. Там и не уплата налогов, и большое количество эпизодов, по которым можно применить огромное количество уголовных статей.

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В данной ситуации республиканцам не так выгодно посадить Хантера Байдена в тюрьму, как ударить по демократическому истеблишменту.

Шансы Байдена

С такой репутацией шансы на переизбрание Байдена тают в воздухе. Потому что если брать контуры его социальной и внешней политики, то по сути дела это огромный провал, который мы не видели при прошлых президентах. Тогда США пытались держаться на плаву и как-то доминировать.

Сейчас мы видим крах огромного гегемона и утрачивание центров влияния по всему миру. Поэтому украинский кризис — это попытка США зацепиться за последнюю веточку, сохранить глобальное лидерство и погрузить в хаос неугодные страны, нажать на них.

Огромные действия армии разрабатываются в Пентагоне, о которых президент — демократ ничего не знает. В основном спецслужбы строят новые планы холодной войны — дальнейшего противостояния с Россией, Китаем и так далее.

Политическая коллизия

Здесь возникает вопрос: ожидать ли полное смещение политической верхушки или демократы выдвинут какую-нибудь альтернативную кандидатуру? Новых политиков нет, а старые остались. Все помнят, чем закончилась предвыборная кампания между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Это яркий пример того, как не работает управленческий мостик.

С другой стороны, если демократы используют механизм того же лоббизма, то мы увидим такие же результаты, как на прошлых президентских выборах: по всем экзит-пулам, социальным опросам должен был победить Трамп, но победу отдали демократам в лице господина Байдена.

РИА «Новости»

Там огромная избирательная система, поэтому даже выборщиков, которые голосовали за республиканцев, могут легко подкупить, чтобы они отдали свои голоса кандидату от демократической партии.

Итоги выборов

У демократов есть несколько вариантов развития событий: фальсификация и дальнейшая деградация американской избирательной системы, которая приведет к политическим и социальным кризисам внутри страны, а также к проблемам для России, Китая, Ирана, Африки и Латинской Америки.

Либо демократы подберут достойного и более амбициозного кандидата, но его надо готовить. Последний вариант кажется слишком фантастическим, потому что демократам проще фальсифицировать выборы, заткнуть республиканцев и замять скандал с сыном Байдена. Демократы пойдут на все. Но кто победит сейчас для России и для Китая не играет большой роли, потому что холодные отношения сохранятся.