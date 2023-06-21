21 июня 2023, 00:27
Скандал с сыном Байдена замнут до начала предвыборной кампании. Но демократам это не поможет
Политолог Самонкин: скандал с сыном Байден — это только часть недовольства президентом США
Сын президента США Джо Байдена Хантер заключил сделку с прокуратурой и признал обвинения в неуплате подоходного налога, а также в незаконном хранении оружия. В прошлый раз скандал вокруг сына политика начался во время предвыборной кампании его отца, который одержал победу на президентских выборах. До нового голосования остается еще полтора года. Демократы и республиканцы определятся с кандидатами во время праймериз. Но уже сейчас понятно, что повторится ситуация прошлого голосования, когда американцам придется выбирать между экс-главой Вашингтона Дональдом Трампом и Байденом. Как отметил в беседе с «360» председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин, пока в войне компроматов победителя нет, но шансы Байдена на победу тают с каждым днем, а скандал вокруг его сына — это только небольшая капля на фоне общего недовольства его политикой.
Далее — прямая речь эксперта.
Война компроматов
Предвыборная баталия между двумя политическими полюсами США уже началась. Но если раньше это была честная конкуренция, где каждый кандидат обещал социальные блага или какие-то перемены во внешней политике, то сейчас эта битва между республиканцами и демократами напоминает войну компроматов.
С одной стороны демократы бьют по Дональду Трампу, независимой позиции республиканцев и тех людей, которые устали от идиотского, по их мнению, противостояния с Россией и Китаем. Все они хотят вернуть величие Америки с точки зрения нормальной экономической конкуренции, чтобы решить все социальные проблемы, а уже потом выходить на международный уровень.
До сих пор идут какие-то провокации, непонятные обвинения, информационные фейки и так далее. Сразу несколько уголовных дел сейчас пытаются повесить на Трампа, чтобы не допустить его участия в предстоящих выборах, потому что американцы будут голосовать за любого кандидата, но не за того, у кого уже есть все признаки деменции по возрасту.
Все видят эти нелепые действия Байдена, его оговорки. Эту волну пытаются загасить, но она так или иначе просачивается. Поэтому весь мир сейчас с ужасом наблюдает за тем, что сейчас происходит с президентом США, который обладает ядерным потенциалом, который должен принимать решения, но делать это неспособен.
Удар через сына
Республиканцы хватаются за любую утечку информации, о близких президента и его сына. Спекулировать на теме счетов или других богатств президентской семьи уже бессмысленно, потому что тема коррупции уже стала обыденной в США.
Поэтому о сыне Байдена идут масштабные расследования от наркотиков до аморальной распущенности. Там и не уплата налогов, и большое количество эпизодов, по которым можно применить огромное количество уголовных статей.
В данной ситуации республиканцам не так выгодно посадить Хантера Байдена в тюрьму, как ударить по демократическому истеблишменту.
Шансы Байдена
С такой репутацией шансы на переизбрание Байдена тают в воздухе. Потому что если брать контуры его социальной и внешней политики, то по сути дела это огромный провал, который мы не видели при прошлых президентах. Тогда США пытались держаться на плаву и как-то доминировать.
Сейчас мы видим крах огромного гегемона и утрачивание центров влияния по всему миру. Поэтому украинский кризис — это попытка США зацепиться за последнюю веточку, сохранить глобальное лидерство и погрузить в хаос неугодные страны, нажать на них.
Огромные действия армии разрабатываются в Пентагоне, о которых президент — демократ ничего не знает. В основном спецслужбы строят новые планы холодной войны — дальнейшего противостояния с Россией, Китаем и так далее.
Политическая коллизия
Здесь возникает вопрос: ожидать ли полное смещение политической верхушки или демократы выдвинут какую-нибудь альтернативную кандидатуру? Новых политиков нет, а старые остались. Все помнят, чем закончилась предвыборная кампания между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Это яркий пример того, как не работает управленческий мостик.
С другой стороны, если демократы используют механизм того же лоббизма, то мы увидим такие же результаты, как на прошлых президентских выборах: по всем экзит-пулам, социальным опросам должен был победить Трамп, но победу отдали демократам в лице господина Байдена.
Там огромная избирательная система, поэтому даже выборщиков, которые голосовали за республиканцев, могут легко подкупить, чтобы они отдали свои голоса кандидату от демократической партии.
Итоги выборов
У демократов есть несколько вариантов развития событий: фальсификация и дальнейшая деградация американской избирательной системы, которая приведет к политическим и социальным кризисам внутри страны, а также к проблемам для России, Китая, Ирана, Африки и Латинской Америки.
Либо демократы подберут достойного и более амбициозного кандидата, но его надо готовить. Последний вариант кажется слишком фантастическим, потому что демократам проще фальсифицировать выборы, заткнуть республиканцев и замять скандал с сыном Байдена. Демократы пойдут на все. Но кто победит сейчас для России и для Китая не играет большой роли, потому что холодные отношения сохранятся.
Дональд Трамп
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Джо Байден
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