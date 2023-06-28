Эксклюзив 28 июня 2023, 12:35 Сюзерен не общается с вассалом на равных. Раскрыто истинное отношение НАТО к Украине Политолог Мезюхо рассказал об истинном отношении НАТО к Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что страну пригласили участвовать лишь во встрече на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Дипломата расстроило, что у Североатлантического альянса нет однозначной позиции относительно членства Украины. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с «360» отметил, что киевские власти и не должны были рассчитывать на большее.

«Вообще удивительно, что Кулеба рассчитывал на более полноценное участие в саммите НАТО. С чего вдруг он решил, что с Киевом будут общаться на равных? Никогда сюзерены не общаются со своим вассалом как с себе равным. Поэтому Украине отведено место на полях саммита», — заявил собеседник издания.

Реклама

Тем не менее, по его словам, это ожидаемое событие. Не стоит говорить, что Украина будет принимать участие в саммите, хоть и на полях, только для галочки. Не надо преуменьшать значение грядущего события для Киева, заметил Мезюхо.

«Украина получит в очередной раз пакет помощи от Североатлантического альянса, правда, наверняка он будет по своему объему меньше того, чего бы хотела получить Украина. Финансово-военные аппетиты Владимира Зеленского НАТО в полной мере не удовлетворяет и удовлетворять не будет», — подчеркнул политолог.

Спикер предположил, что Кулеба выражает такое сожаление из-за саммита для внутренней аудитории украинцев, которую накачали информацией, что страну якобы ждут в НАТО.

«Сегодня киевские пропагандисты находятся в очень сложной ситуации: они сами врали своему населению, по факту сами же украинцы увидят истинное отношение Североатлантического альянса к Украине», — добавил он.

Мезюхо привел пример отношение Альянса к Украине. Он напомнил, что относительно недавно официальные должностные лица украинского государства заявляли о том, что у них имеются письменные документы, свидетельствующие о том, что страны НАТО ждут их в этом военно-политическом блоке. Однако эти документы так и не были опубликованы.