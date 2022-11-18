Эксклюзив 18 ноября 2022, 18:10 Сюрприз для планировщиков санкций на Западе. Экономические показатели в России выше ожидаемых Публицист Новоселов: планировщики санкций против России не учли важную вещь РИА «Новости»

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, почему экономические показатели в России оказались намного выше ожидаемых, несмотря на санкции Запала. Между тем в Европе ситуация, наоборот, намного хуже.

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Далее — прямая речь.

Европейские страны сообщили о рекордных уровнях инфляции. Одним из лидеров стала Великобритания с ростом индекса потребительских цен на 11,1 процента и достижением беспрецедентного уровня продовольственной инфляции в 16,1 процента (данные на 16 ноября).

Тем временем цены в России более-менее стабилизировались. Хотя годовая инфляция все же превысит 12 процентов, это никак нельзя назвать «возвращением в 90-е», которого все опасались. На самом деле, это огромное достижение страны с учетом первичного и вторичного воздействия западных санкций.

Российские экономические показатели намного выше ожидаемых, а в Европе, наоборот, намного хуже. Вряд ли они ожидали такого исхода, когда вводили свои санкции. Так почему же у России так хорошо идут дела по сравнению с ними?

Весной в России действительно произошел резкий всплеск инфляции, но он был в большей мере обусловлен психологическими факторами и страхом продавцов перед неопределенностью, чем экономическими факторами. Начиная с апреля показатели продовольственной и общей инфляции непрерывно снижаются.

Показатели инфляции в России / Federal State Statistic Service

Инфляция — это проявление роста себестоимости и расходов, а в России такой проблемы нет. Сама идея санкций основана на предположении, что российская экономика сильно зависит от импорта с Запада и не сможет удовлетворить внутренний спрос, если иностранцы разорвут связи.

Однако все оказалось не так, поскольку планировщики санкций не учли одну важную вещь. Когда британская компания владеет заводом в России, на бумаге он может считаться британским, но на деле это не так. При уходе из России эта британская компания не может взять завод с собой, ей приходится продавать его местным управляющим или партнерам. Завод остается в России и производит примерно то же самое, что и раньше.

Демонтаж вывески Renault на заводе в Москве / РИА «Новости»

После украинских событий 2014 года и введения Западом первых санкций Россия взяла курс на импортозамещение. Разумеется, не все получилось идеально, многое можно было сделать лучше.

Однако самая важная задача была выполнена: страна обеспечила собственную продовольственную безопасность и превратилась из импортера продовольствия в экспортера. Еще не так давно Россия закупала зерно, мясо и птицу за границей, а сейчас стала одним из ведущих мировых экспортеров в этих секторах.

Продовольственная инфляция — самая важная часть, поскольку напрямую влияет на жизнь людей: без еды не может прожить никто.

Поскольку Россия производит все основные продукты питания и не импортирует их, риски дефицита и новых скачков инфляции сверх целевого уровня практически исключены.

Правительство Михаила Мишустина проделало огромную работу по спасению экономики и стимулированию импортозамещения с целью нагнать небольшое отставание от графика. Инфляция покрывается ростом среднего дохода населения по стране, в особенности существенным повышением пенсий и пособий для социально уязвимых категорий населения.

Возможно, результаты по итогам 2022 года принесут приятные сюрпризы и в следующем году мы будем наблюдать дальнейшее повышение уровня жизни.