Мир 14 октября 2022, 19:40 Поделиться Telegram

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Viber Ситуация-перевертыш. Конфликт на Украине сравнили с Карибским кризисом Замдиректора ИЛА РАН Мартынов сравнил конфликт на Украине и Карибский кризис РИА «Новости»

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Конфликт на Украине по своей сути напоминает Карибский кризис 1962 года. Тогда СССР хотел разместить ядерные ракеты на Кубе, «под боком» у США. В итоге едва не началась третья мировая. Теперь НАТО во главе с американцами пытаются сделать то же в отношении России, снова ставя мир на порог ядерного апокалипсиса.

История повторяется

Причиной как конфликта на Украине, так и Карибского кризиса стало противостояние Москвы и Вашингтона, угрожающее безопасности всего мира применением ядерного оружия. Об этом «Коммерсанту» рассказал ведущий научный сотрудник ИМЭМО, профессор ВШЭ Дмитрий Тренин.

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Политологи согласны, что историческая параллель напрашивается сама собой: и тогда, и сейчас попытки расширения одной из сверхдержав могли спровоцировать катастрофу. Заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов подчеркнул в беседе с «360», что сегодняшний конфликт на Украине можно назвать подобием Карибского кризиса, но более растянутого во времени.

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Политолог Никита Донцов напомнил, что в 60-х годах прошлого века к конфликту привела попытка СССР разместить на Кубе ядерные ракеты, которые бы покрывали всю территорию Соединенных Штатов Америки. Нынешнее положение вещей Донцов назвал «ситуацией-перевертышем»: теперь американские политики хотят разместить ядерный арсенал в непосредственной близости от российских границ, чем провоцируют неминуемое обострение.

США повторяют ошибки Советского Союза времен Карибского кризиса: они приближаются к нам, а мы вынуждены защищаться. Если тогда советские ядерные ракеты оказались на Кубе, сейчас американские ядерные ракеты оказываются в Прибалтике, прямо у наших границ Никита Донцов.

Дипломатические усилия

Избежать глобальной трагедии в 1962-м удалось благодаря тому, что президент США Джон Кеннеди пошел на диалог с советским генсеком Никитой Хрущевым: политики установили линию доверительной связи, по которой и смогли разрешить конфликт, подчеркнул Борис Мартынов.

«Кеннеди был умен настолько, что не хотел рисковать даже словами, поскольку фактически он объявил морскую блокаду — по международному праву это предлог к войне. Он объявил ее, но назвал карантином. То есть он не рисковал излишне, больше, чем это надо», — сказал он.

Встреча Джона Кеннеди (справа) с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко, замминистра Владимиром Семеновым и послом СССР в США Анатолием Добрыниным. Белый дом, 1962. Источник фото: commons.wikimedia.org

Но сегодня американские политики лишь обостряют ситуацию, не хотят идти на компромиссы и думать о всеобщем благе, а не только о своих геополитических амбициях.

К сожалению, отличие нынешнего кризиса в том, что на Западе не осталось ответственных политиков, которые бы верхним чутьем чувствовали опасность. Сейчас царит полное безрассудно и безответственность: у всех только одни права, а обязанностей никаких Борис Мартынов.

При этом президент России Владимир Путин, как отметил Никита Донцов, открыто говорит о готовности и к диалогу по украинскому вопросу, и к диалогу с НАТО, а также о желании урегулировать конфликт дипломатическим путем.

«То есть мы открыты к сотрудничеству, и наш президент активно встречается с лидерами влиятельных европейских стран, которые могут выступать как посредники в коммуникации с США. Но пока, к сожалению, со стороны Вашингтона не видно каких-то шагов навстречу нашей стране», — объяснил политолог.

Принципиальные отличия

Главное отличие нынешнего конфликта от Карибского кризиса заключается в нежелании западных политиков, в частности американских, вести диалог на равных с Россией. Более того, противостояние идеологий превратилось в открытую русофобию.

В те годы шла война идеологий: мы ругали капитализм, они — социализм. Мы не ругали американцев, а они обличали не русских, как какой-то исконно агрессивный народ, как это делается сейчас: они обличали коммунизм. И это отличие не добавляет ничего хорошего в нынешнее противостояние Борис Мартынов.

Одной из причин такого положения дел может быть то, что в 1962-м опасность была у границ Соединенных Штатов, так что разрешить ситуацию мирным путем было прежде всего в интересах американской стороны. Сейчас же силы Североатлантического альянса создают аналогичную угрозу у российских рубежей.

«Можно надеяться только на то, что у американцев возобладает понимание, что Москве придется достаточно жестко отвечать. При этом с нашей стороны задействованы максимальные дипломатические ресурсы», — подчеркнул Донцов.

Тем не менее пока остаются большие сомнения в том, что президент США Джо Байден способен принимать взвешенные решения, подытожил политолог.

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