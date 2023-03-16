Эксклюзив

16 марта 2023, 19:02

Сирийский гамбит. Визит Асада в Москву назвали политическим сигналом

Политолог Станкевич: расширение военного присутствия России в Сирии важно для обеих стран

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Президент Сирии Башар Асад посетил с визитом Москву и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он счел хорошей идеей расширение военного присутствия России в своей стране. Политолог Сергей Станкевич объяснил «360», что такую поддержку можно считать серьезнейшим итогом состоявшейся встречи.

Далее — прямая речь.

Статус Асада и границы нынешней Сирии непонятны. Прямо скажем: многие государства, в первую очередь Атлантическая коалиция, считают Асада нелегитимным президентом, хотя это неправильно.

Самое главное — границы Сирийского государства подвергаются сомнению. Их не признает, например, Израиль, который оккупирует Голанские высоты. Их ставит под сомнение Турция, которая присутствует на территории Сирии в целом ряде регионов. Есть проблемы.

Дети радуются победе на президентских выборах Башара Асада на центральной площади Дамаска, 2021 год
Дети радуются победе на президентских выборах Башара Асада на центральной площади Дамаска, 2021 год/РИА «Новости»

Например, курды, живущие в Сирии, требуют как минимум автономии. А как максимум — готовы отделиться.

Россия прикладывает значительные усилия, чтобы <…>, во-первых, помирить Сирию с главным своим соседом — Турцией — и закрыть конфликт с этой стороны.

Ну и, во-вторых, чтобы как можно быстрее произошел конституционный референдум, чтобы ситуация в Сирии нормализовалась.

Средиземноморье — критически важный регион

У России на территории Сирии находятся две довольно серьезные базы — авиабаза Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Их значение выходит за рамки одной Сирии.

Во-первых, они, конечно, стабилизируют ситуацию в Сирии. Это важно. Но, с другой стороны, эти две базы создают основу для военно-политического присутствия России в Средиземноморье. А это критически важный регион для системы безопасности в Европе в целом.

Так что для Москвы эти базы важны. Также крайне важно, чтобы в Дамаске был режим, который признает существующие договоренности, в том числе по этим базам. Здесь наши интересы совпадают.

Значение заявлений Асада <…> достаточно важны для России — думаю, это серьезный итог его визита.

Турция

Сирия

Россия

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