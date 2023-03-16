16 марта 2023, 19:02
Сирийский гамбит. Визит Асада в Москву назвали политическим сигналом
Политолог Станкевич: расширение военного присутствия России в Сирии важно для обеих стран
Президент Сирии Башар Асад посетил с визитом Москву и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он счел хорошей идеей расширение военного присутствия России в своей стране. Политолог Сергей Станкевич объяснил «360», что такую поддержку можно считать серьезнейшим итогом состоявшейся встречи.
Далее — прямая речь.
Статус Асада и границы нынешней Сирии непонятны. Прямо скажем: многие государства, в первую очередь Атлантическая коалиция, считают Асада нелегитимным президентом, хотя это неправильно.
Самое главное — границы Сирийского государства подвергаются сомнению. Их не признает, например, Израиль, который оккупирует Голанские высоты. Их ставит под сомнение Турция, которая присутствует на территории Сирии в целом ряде регионов. Есть проблемы.
Например, курды, живущие в Сирии, требуют как минимум автономии. А как максимум — готовы отделиться.
Россия прикладывает значительные усилия, чтобы <…>, во-первых, помирить Сирию с главным своим соседом — Турцией — и закрыть конфликт с этой стороны.
Ну и, во-вторых, чтобы как можно быстрее произошел конституционный референдум, чтобы ситуация в Сирии нормализовалась.
Средиземноморье — критически важный регион
У России на территории Сирии находятся две довольно серьезные базы — авиабаза Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Их значение выходит за рамки одной Сирии.
Во-первых, они, конечно, стабилизируют ситуацию в Сирии. Это важно. Но, с другой стороны, эти две базы создают основу для военно-политического присутствия России в Средиземноморье. А это критически важный регион для системы безопасности в Европе в целом.
Так что для Москвы эти базы важны. Также крайне важно, чтобы в Дамаске был режим, который признает существующие договоренности, в том числе по этим базам. Здесь наши интересы совпадают.
Значение заявлений Асада <…> достаточно важны для России — думаю, это серьезный итог его визита.
Турция
Сирия
Россия
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