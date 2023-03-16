Эксклюзив 16 марта 2023, 19:02 Сирийский гамбит. Визит Асада в Москву назвали политическим сигналом Политолог Станкевич: расширение военного присутствия России в Сирии важно для обеих стран Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены

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Президент Сирии Башар Асад посетил с визитом Москву и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он счел хорошей идеей расширение военного присутствия России в своей стране. Политолог Сергей Станкевич объяснил «360», что такую поддержку можно считать серьезнейшим итогом состоявшейся встречи.

Далее — прямая речь.

Статус Асада и границы нынешней Сирии непонятны. Прямо скажем: многие государства, в первую очередь Атлантическая коалиция, считают Асада нелегитимным президентом, хотя это неправильно.

Самое главное — границы Сирийского государства подвергаются сомнению. Их не признает, например, Израиль, который оккупирует Голанские высоты. Их ставит под сомнение Турция, которая присутствует на территории Сирии в целом ряде регионов. Есть проблемы.

Дети радуются победе на президентских выборах Башара Асада на центральной площади Дамаска, 2021 год / РИА «Новости»

Например, курды, живущие в Сирии, требуют как минимум автономии. А как максимум — готовы отделиться.

Россия прикладывает значительные усилия, чтобы <…>, во-первых, помирить Сирию с главным своим соседом — Турцией — и закрыть конфликт с этой стороны.

Ну и, во-вторых, чтобы как можно быстрее произошел конституционный референдум, чтобы ситуация в Сирии нормализовалась.

Средиземноморье — критически важный регион

У России на территории Сирии находятся две довольно серьезные базы — авиабаза Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Их значение выходит за рамки одной Сирии.

Во-первых, они, конечно, стабилизируют ситуацию в Сирии. Это важно. Но, с другой стороны, эти две базы создают основу для военно-политического присутствия России в Средиземноморье. А это критически важный регион для системы безопасности в Европе в целом.

Так что для Москвы эти базы важны. Также крайне важно, чтобы в Дамаске был режим, который признает существующие договоренности, в том числе по этим базам. Здесь наши интересы совпадают.

Значение заявлений Асада <…> достаточно важны для России — думаю, это серьезный итог его визита.