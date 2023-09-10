Мир 10 сентября 2023, 20:30 Сирия подсчитала потери от присутствия в стране войск США МИД Сирии потребовал от США компенсации за похищенную нефть Викимедиа

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Оккупировавшие районы Сирии террористические организации при помощи американских войск продолжили вывозить из страны нефтяные и газовые ресурсы. В этой ситуации правительство республики потребовало немедленной компенсации и вывода американских войск со своей территории. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Сирии, опубликованном агентством Sana.

Документ дипломаты направили на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также председателя Совета Безопасности международной организации.

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В тексте заявления говорится, что под контролем американских войск и террористических организаций находятся территории на северо-востоке Сирии и в районе Эн-Танф на юго-востоке страны.

В список ущерба дипломаты включили хищение и сжигание добытой нефти, природного и бытового газа на общую сумму 21,4 миллиарда долларов. Еще на 3,2 миллиарда МИД Сирии оценил вандализм и кражу важных объектов. Ликвидированные в ходе атак бомбардировщиков нефтяные и газовые станции стоили 2,9 миллиарда долларов. Это не считая косвенных потерь от упущенной выгоды и снижения добычи на сумму в 87,7 миллиарда долларов.

Сирия потребовала привлечь к ответственности американских чиновников, а также полную компенсацию ущерба, который страна понесла с 2011 года. В МИД заявили, что продажа ресурсов с занимаемой террористами территорий могла бы улучшить гуманитарную ситуацию в стране.

С 2015 года американские войска создали в Сирии девять военных баз для курдских вооруженных отрядов. Большая их часть была расположена в богатой нефтью и газом провинции Дейр-эз-Зор. Курды помогали американцам вести борьбу с боевиками из «Исламского государства»*.

Последнее заседание Совета Безопасности ООН по Сирии руками США превратились в фарс. С таким заявлением ранее выступил первый заместитель постоянного представителя России во всемирной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что вместо обсуждения важных вопросов, таких как незаконное присутствие войск в США на территории страны, американцы привели спикеров, которые оглашали измышления, не имеющие ничего общего с реальностью.

*«Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация.