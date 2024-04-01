Мир 01 апреля 2024, 00:58 Сиамские сестры-близнецы Хенсел сыграли свадьбу. Но замуж вышла только одна Знаменитые сиамские близнецы Хенсел сыграли свадьбу, но замуж вышла только Эбби Соцсети

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Свадебный танец сиамских близнецов Эбби и Бриттани Хенсел с женихом Джошем Боулингом произвел эффект разорвавшейся бомбы. Сестры очень долго хранили молчание в своих социальных сетях, поэтому появление нового видео в их TikTok-аккаунте привело к ажиотажу двух миллионов подписчиков. Получившие огромное количество внимания прессы в детстве и юности близнецы стараются не афишировать свою личную жизнь, но новостью о свадьбе все же решили поделиться.

Необычные сестры

Эбигейл и Бриттани Хенсел родились в семье медсестры Патти и ландшафтного дизайнера Майка Хенселов из штата Миннесота.

Когда они появились на свет, врачи предложили родителям провести операцию по их разделению. Они пояснили, что близнецы-дицефалы (две головы и одно туловище) редко доживают до зрелого возраста, а разделение позволит спасти одну из девочек. Но родители отказались.

Соцсети

У каждого из близнецов свое сердце, пищевод и желудок, позвоночник, легкие и почки. Одна печень и грудная клетка. Кровеносная система, а также все внутренние органы, расположенные в талии, включая кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы общие.

При этом нервная система у них разделена. Бриттани ничего не чувствует правой стороной тела, а Эбигейл не ощущает левую сторону. Но все их конечности двигаются синхронно. Это также ощущается в их речи. Когда они выражают общую точку зрения, то используют местоимение «я» и переходят на имена, когда их мнения разнятся.

Внезапная популярность

Первая слава пришла к сестрам Хенсел в 1996 году. Девочкам тогда исполнилось шесть лет и их пригласила на свое ток-шоу Опра Уинфри. Появление необычных детей вызвало повышенное внимание публики и журналистов. Девочек снимали для обложки журнала Life и огромного материала об их жизни.

В 2002 году телеканал Discovery выпустил документальный фильм «Вместе на всю жизнь», в котором показал, как меняется жизнь сиамских близнецов в подростковом возрасте.

Тогда у сестер начались проблемы из-за разной скорости роста позвоночников: у Эбби он продолжал расти, когда у Бриттани развитие остановилось. В дело вмешались хирурги, которые провели серию операций по исправлению сколиоза и расширению грудной клетки, чтобы предотвратить проблемы с дыханием в будущем.

Все это время про жизнь сестер снимали документальные фильмы и писали материалы в прессу. Самым популярным стало реалити шоу телеканал TLC. Первый сезон вышел в 2006 году. В одной из серий мать девочек заявила, что дочери мечтают о собственных детях.

Соцсети

Ее поддержал муж, который отметил, что многие сиамские близнецы заводили семьи.

«Они красивые девушки. Они остроумны. У них все получается, за исключением того, что они вместе», — заявил он.

Во втором сезоне сестрам уже было по 22 года. В одном из интервью Бриттани призналась, что мечтает о семье.

«Всему миру не обязательно знать, с кем мы встречаемся, что мы делаем и когда собираемся это делать. Но поверьте мне, мы совершенно разные люди», — подчеркнула она.

Сестры всегда пресекали слухи о своей личной жизни и подчеркивали, что не чувствуют себя отличающимися от других. Поэтому им очень не нравится, когда на них начинают пялиться или фотографировать без разрешения, вмешиваясь в их личное пространство.

Сейчас сестры работают учителями математики в начальной школе города Нью-Брайтон штата Миннесота.

Секретная свадьба

«Сегодня в интернете очень шумно», — так близнецы подписали ролик, который выложили на своей странице в TikTok, сделанный из совместных фотографий с женихом.

Замуж за 34-летнего бывшего военного Джо Боулинга вышла Эбигейл. Сестры нарушили очередное молчание в социальных сетях после долгого перерыва. Они также опубликовали совместное фото с Джошем, которое подписали: «всем моим хейтерам».

По данным Daily Mail, свадьбу сыграли еще в 2021 году. Видео с первым брачным танцем снял один из гостей. Ролик стал вирусным и быстро разошелся по Сети. Многие пользователи задались вопросом, когда же своего суженного найдет Бриттани?