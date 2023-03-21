Эксклюзив 21 марта 2023, 14:19 😎 Крах политики изоляционизма. Си Цзиньпин унизил Запад, приехав в Москву Политолог Гуреев: приезд Си Цзиньпина в Москву разрушил надежды Запада на изоляцию России РИА «Новости»

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Визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву — очередное доказательство краха Запада, а вместе с тем его надежд на торжество однополярного мира и изоляцию России. Таким мнением с «360» поделился политолог Данила Гуреев, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов.

Далее — прямая речь.

Изоляция провалилась

Основная цель антироссийских санкций — выстраивание политики изоляционизма. С ее помощью Запад планирует оставить Москву без каких бы то ни было международных договоренностей и контактов.

Ради достижения своей цели противники России не чураются ничем. Запад выстраивает политику изоляционизма достаточно давно и продолжает ее придерживаться сейчас.

Из последних действий в этом направлении — ордер МУС на арест Владимира Путина. Основная цель этого шага — выстраивание образа страны-изгоя. Это, в свою очередь, отделит российских дипломатов от всего остального мира.

В первую очередь выдача ордера на арест нацеливалась на официальный Китай. Однако, вопреки планам Запада, руководство КНР вполне спокойно отреагировало.

Пекин проигнорировал решение, и визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву состоялся. Для Запада это катастрофический удар. Ведь местные политики рассчитывали на срыв переговоров между Россией и Китаем

В итоге вся политика изоляционизма, которую Запад преследовал, буквально проваливается с каждым шагом. У России все больше и больше дипломатических контактов. В свою очередь, ЕС теряет былые связи.

Последствия западного провала

Большая часть переговоров представителей России и Китая останется за закрытыми дверьми. Мы не узнаем настоящую суть и истинную цель этих контактов. Однако уже можно сделать ряд предположений.

РИА «Новости»

Система миропорядка меняется. И российский рубль, и китайская национальная валюта постепенно захватывают все больше международных отраслей. Выстраиваются новые дипломатические союзы, обновляется логика общения между странами.

НАТО уже не контролирует это. Потихонечку рушится политика однополярного мира. И встреча Путина с Си Цзиньпином — еще одно тому свидетельство.

Обе страны — и Россия, и Китай — нацелены на разрушение парадигмы однополярного мира. В новом устройстве каждый субъект международных отношений сможет отстаивать свои собственные интересы. И такой миропорядок приветствуют многие страны по всему свету, за исключением Европы и Северной Америки.