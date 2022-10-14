Швеция, Германия и Дания решили по отдельности расследовать ЧП на «Северных потоках». Так они скроют вину США и Британии | 360°

Эксклюзив 14 октября 2022, 23:23 Поделиться Telegram

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Viber Швеция, Германия и Дания решили по отдельности расследовать ЧП на «Северных потоках». Так они скроют вину США и Британии Политолог Светов: страны НАТО не станут обвинять США и Британию в ЧП на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Швеция, Дания и Германия отказались вместе вести расследование диверсии на «Северных потоках». Теперь каждая из этих стран будет выяснять причины утечек самостоятельно. По словам экспертов, такой шаг нужен для прикрытия США и Великобритании. Без единого объективного расследования и участия России доказать их вину будет невозможно. Страны потянут время, а затем объявят, что найти организаторов подрывом им так и не удалось.

Отказ от совместного расследования

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«Теперь каждая страна ведет собственное расследование», — уточнил телеканал ARD со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии.

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Также выяснением всех обстоятельств занимаются американские специалисты.

Игра на стороне англосаксов

Как пояснил «360» эксперт комитета Госдумы по энергетике Андрей Калачев, в действиях Швеции, Дании и Германии можно рассмотреть два момента.

«Во-первых, они играют на стороне англосаксов, потому что если нет единого расследования, то сложнее доказать их вину. Второе — это как раз еще один звоночек того, что единство Евросоюза разваливается», — сказал он.

Интерес заключается в деиндустриализации Евросоюза и в первую очередь Германии как ее экономического и политического лидера. Об этом говорит падение евро в отношении доллара, уход капиталов из ЕС и перевод производств крупнейших концернов в США и другие страны.

РИА «Новости»

По словам Калачева, после объявления о самостоятельной работе Швеция, Дания и Германия вряд ли начнут обвинять друг друга в подрывах «Северных потоков». Эти страны не имеют технических возможностей для подобных диверсий. Устроить аварии могли только США и Великобритания. России сейчас всячески мешают в проведении расследования.

«Газопроводы принадлежат России и находятся в водах Дании согласно всем разрешениям. Россия имеет полное право обследовать аварию на своем газопроводе, а ее туда не пускают уже две недели», — напомнил эксперт.

Он добавил, что ситуация может быть связана и с более хитрым сценарием. Дания, Швеция и Германия могли договориться между собой, чтобы не подставляться. Они прекрасно понимают, что рано еще выступать единым фронтом перед англосаксами.

«С каждым днем следы уходят — их просто элементарно смывает. Кроме того, там уже столько побывало расследователей, что зачистить площадку — это вопрос чисто технический. Скорее всего, ситуация будет напоминать ситуацию с малазийским Boeing, когда это просто затянут, чтобы можно было спекулировать», — предположил Калачев.

При этом он отметил, что Запад имеет большое влияние на мировые средства массовой информации. В прессе будут все время кричать, что во всем виновата Россия, хотя власти страны могли просто закрутить вентиль.

Организаторов диверсий знают все

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» заявил, что и Дания, и Швеция, и Германия и Россия знают тех, кто стоит за подрывами газопроводов. Первые три страны не могут говорить вслух об организаторах, а Россию просто не пускают к местам утечек.

РИА «Новости»

«Известно, что эту акцию сделали американцы вместе с англичанами. Теперь представьте, могут ли члены НАТО в лице Дании, Швеции и Германии это признать? Нет. Поэтому они делают все для того, чтобы исключить возможность проведения объективного расследования», — пояснил эксперт.

Он отметил, что без участия России правду выяснить не получится. Именно поэтому российских специалистов не подпускают к ниткам трубопровода.

«Россия виновата во всем, что происходит в мире, поэтому допускать ее к расследованию любых вот такого рода историй, даже если там пострадало российское имущество, нельзя. Мы сразу назначены виноватыми», — сказал политолог.

По его мнению, будет множество расследований, но все закончится ничем. Всем в итоге объявят, что причастных к взрывам установить так и не удалось. Еще может быть так, что организаторов диверсий якобы выявят, но называть их не станут, ссылаясь на суперсекретные данные. Как подчеркнул политолог, под грифом секретно можно закрыть все, что указывает на след американцев и англичан в этих авариях.

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