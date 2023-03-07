Мир 07 марта 2023, 14:59 Швейцария запретила передавать свое оружие ВСУ. Остальным донорам Украины не позавидуешь Историк Кнутов: Швейцария может передать Украине танки Leopard, купленные у Германии Викимедиа

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Швейцарские власти подтвердили запрет на реэкспорт своего вооружения. Помогать Украине придется за счет других доноров. Между тем ЕС уже почти обескровлен и начинает рыскать не только по европейским арсеналам: когда все они опустеют, США приобретут множество безоружных перепуганных вассалов.

Швейцарский нейтралитет

Швейцария решила остаться на позиции военного нейтралитета и запретила передавать оружие своего производства ВСУ. Федеральный совет отклонил ходатайство либералов, которые вновь попытались добиться разрешения на реэкспорт.

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«В Федеральном совете Швейцарии мнения разделились о передаче экспортируемых военных материалов на Украину. Он отклонил ходатайство о смягчении декларации о невывозе», — следует из пресс-релиза на сайте парламента.

Испания и Дания просили у Швейцарии разрешения передать ее оружие украинцам, но тоже получили отказ. Недавно стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetal предложил купить у швейцарской компании Ruag танки Leopard 1 для отправки на Украину.

Позже Германия и Чехия захотели приобрести танки Leopard 2. Представители обеих стран заверили, что эти бронемашины не отдадут ВСУ: они нужны для восполнения запасов техники в странах НАТО и Евросоюза.

Страна сыров и оружия

Швейцария чаще всего ассоциируется с банками, лыжными курортами, сыром и треугольным шоколадом Toblerone. Однако в этой «нейтральной» стране со сравнительно небольшой армией неплохо развита военная промышленность.

В мировом рейтинге государств — экспортеров вооружения и военной техники с 2016 по 2020 год Швейцария занимала 14-е место. Во многом этого удалось достичь благодаря производственной базе полного технологического цикла по выпуску современных боевых бронированных машин.

Одна из наиболее известных — многоцелевая колесная бронемашина семейства «Пиранья», разработанная швейцарской фирмой Mowag. Летом прошлого года Дания пыталась передать 25 Piranha III Украине, но Швейцария заморозила поставки.

Piranha в Испании / Викимедиа

Швейцария разрабатывает и производит пушки для боевых бронированных машин и танковые пулеметы, зенитные артиллерийские комплексы, например Oerlikon GDF-005 — спаренные 35-миллиметровые корабельные пушки с цифровой системой наведения и контроля огня.

Хорошо себя зарекомендовала штурмовая винтовка швейцарской армии SIG-550. Также в этой стране производят разнообразные патроны для автоматического оружия и винтовок, артиллерийские боеприпасы, в том числе 30-миллиметровые бронебойные снаряды.

Швейцарский солдат с SIG-550 с подствольным гранатометом / Викимедиа

Производство оружия нарастят

Военный историк Юрий Кнутов в разговоре с «360» отметил, что Швейцарию нельзя назвать настолько крупным производителем оружия, поставки которого смогли бы переломить развитие военного конфликта на Украине.

То количество оружия, которое Швейцария продает, помогает поддерживать бюджет страны в положительном состоянии: швейцарские вооружения покупает целый ряд стран. Юрий Кнутов Военный историк, директор Музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района

Швейцария настроена запретить поставлять именно то вооружение, которое сама производит, подчеркнул Кнутов. А вот танки Leopard, купленные у Германии, швейцарцы при согласии парламента передать могут.

Помощь киевскому режиму сильно истощила закрома западных стран, добавил историк. Случись сегодня военный конфликт, у армии НАТО хватит боеприпасов лишь на месяц, не больше. Поэтому Запад планируется перевести целый ряд отраслей на военные рельсы и за счет этого изменить ситуацию.

«Идут большие инвестиции в наращивание производства оружия. К концу года количество снарядов, ракет и другого вооружения, естественно, вырастет: их численность планируют довести до уровня, которого будет достаточно для восстановления арсеналов НАТО», — сказал Кнутов.

Швейцарские бронемашины / Викимедиа

Давление Запада

Швейцария с 1815 года официально остается на нейтральной позиции, напомнил «360» политолог Алексей Мартынов. Поэтому страна в состоянии противостоять Западу, если он решит склонять швейцарцев изменить решение и помочь ВСУ.

«Она имеет достаточно аргументов, будучи европейским финансовым центром и достаточно суверенной страной — она не входит ни в какие европейские клубы типа Евросоюза, Шенгенской зоны и так далее», — перечислил Мартынов.

Давление на Швейцарию со стороны тех, кто поддерживает нынешнюю киевскую власть, несомненно, будет. А вот каких-то реальных угроз от самой Украины можно не опасаться — дальше публичных оскорблений дело не пойдет.

Энное количество украинских деятелей, в том числе тех, что находятся при власти, и тех, которые имеют сейчас приличные доходы от всего того, что происходит вокруг Украины, также держат часть средств в швейцарских банках. И они, как никто другой, заинтересованы в анонимности этих вкладов. Алексей Мартынов Политолог, директор Международного института новейших государств

США обезоруживают Европу

Мартынов заметил, что едва ли примеру Швейцарии последуют еще какие-нибудь государства. Хотя страны Европы сейчас, мягко говоря, обескуражены. У главы европейской дипломатии Жозепа Бореля на повестке один вопрос: обеспечить Украину снарядами 155 калибра.

Искать боеприпасы будут на европейских и неевропейских складах, вычищая арсеналы таких стран, как Южная Корея. При этом Борель обещал оплатить до 90% стоимости боеприпасов, которые отправят на Украину, из… европейского Фонда мира. А Европе грозит остаться и без оружия, и без армии.

«В рамках этой украинской истории идет серьезная реструктуризация оставшихся суверенитетов в европейских странах и серьезная атака на суверенитеты стран, которые в ЕС не входят. Но возразить хватает духу не у всех», — добавил Мартынов.

Он подчеркнул, что обезоруженные страны просто попадут в зависимость от США, которые смогут диктовать им условия и выставлять цены за защиту. Швейцарцы пока имеют возможность возражать, а вот другие просто разводят руками.