Мир 31 января 2024, 19:36 Швейцария поддержала 12-й пакет антироссийских санкций Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России и запретила покупку алмазов Olaf Krüger / Global Look Press

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Федеральный совет Швейцарии одобрил присоединение страны к принятому в декабре 2023 года пакету антироссийских санкций Евросоюза. Новые ограничения, включающие поэтапный запрет на покупку российских алмазов и полное эмбарго на ряд других товаров, вступят в силу с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

В кабмине напомнили, что частично уже реализовали положения 12-го пакета санкций ЕС, когда в конце прошлого года внесли в черные списки 147 россиян и компаний. Новое решение правительства предусматривает введение всех ограничительных мер.

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Под полный запрет подпал импорт чугуна и сжиженного нефтяного газа из России. Компаниям Швейцарии запретили продажу химических веществ, литиевых батарей, двигателей для беспилотников, а также станков и деталей машин. Также страна начнет поэтапно сокращать присутствие российских алмазов на своем рынке.

С 1 февраля россияне и связанные с ними лица не смогут занимать руководящие посты в компаниях, занимающихся криптовалютами. Кроме того, начнут действовать меры для выполнения правила ценового потолка на российскую нефть. Все участники рынка обязаны предоставлять данные о стоимости сырья по первому запросу контрольных органов.

В новом решении также есть послабления: федеральные власти разрешили расположенным в России дочерним компаниям швейцарских фирм пользоваться программным обеспечением для управления и промышленного проектирования.

Также Швейцария не стала вводить требование об уведомлении о переводе денег из страны в Россию. Такая мера действует сейчас по всему Европейскому союзу.

Евросоюз принял 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря 2023 года. Но в силу новые ограничения вступили только с наступлением 1 января. После публикации постановления в официальном журнале ЕС выяснилось, что под санкциями оказалась компания «Алроса» и ее генеральный директор Павел Маринычев.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ограничение на экспорт алмазов навредит только Евросоюзу, потому что Россия найдет других покупателей на драгоценные камни. Он подчеркнул, что страна остается одним из ведущих игроков мирового рынка алмазов.