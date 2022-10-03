Почему Швейцария не поддержала передачу российских активов Украине? | 360°

Мир 03 октября 2022, 23:57 Поделиться Telegram

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Viber Швейцария не поддержала передачу российских активов Украине. Никакого альтруизма, лишь забота о своих карманах Политолог Светов объяснил отказ Швейцарии передать Украине активы России заботой о себе РИА «Новости»

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Швейцария отказалась поддержать идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш. По его словам, власти не рассматривают конфискацию активов на основании принадлежности к какому-либо государству и использование их для помощи Украине как вариант поддержки. И потому Киеву не стоит надеяться на получение этих средств.

Швейцария отказалась поддержать Украину за счет средств России

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Конфискация активов по сравнению с их заморозкой представляет собой «масштабное посягательство на гарантию собственности и другие основные конституционные права» попавших под санкции лиц, пояснил Майенфиш. По данным на начало июля 2022 года в Швейцарии заморозили российские финансовые активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков и 15 объектов недвижимости. Кроме того, западные страны после начала спецоперации ВС России на Украине ввели в отношении официальной Москвы ряд новых санкций. Была заморожена половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.

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Зеленский и его команда напрасно делят российские деньги

Швейцария не решится отдать Украине российские активы. Но это не проявление симпатии Берна в отношении России, а страх за собственные карманы. Такое мнение высказал «360» политолог и журналист Юрий Светов.

«Обратите внимание: семь месяцев заморожены активы. Семь месяцев Зеленский и его команда говорят о конфискации, строят планы, делят деньги. Вроде бы были заявления в США, а никаких конфискаций нет. Швейцария, как мне кажется, сторона всемирная — место, где весь мир хранит деньги, вот эту позицию сформулировала. Конечно, им хотелось бы нам насолить, забрав эти деньги и отдав Зеленскому. Но есть же понимание, что право собственности декларируется во всем мире. Если сегодня они заберут наши деньги, то будет ответный удар», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что есть много крупных международных компаний, имущество которых находится на российской территории. Из-за непродуманной политики Швейцарии им придется сворачивать свой бизнес.

Реакция мирового сообщества будет предсказуемой

Но даже не это главная причина отказа Берна Зеленскому, подчеркивает Светов.

«На это же все смотрят арабские страны, смотрят Китай, Индия, другие государства, у которых деньги хранятся в Швейцарии. Они же прекрасно понимают, что если деньги можно забрать таким образом у России, государства — постоянного члена Совбеза ООН, государства — обладателя ядерного оружия, то как можно обращаться с ними? Это именно забота о своих карманах, а не то, что они нам симпатизируют, думают о нас. В Лондоне же хлебнули. Они начали атаку на российских олигархов, изымать, запрещать, и из Лондона начали уходить арабские шейхи с деньгами», — добавил политолог.

Политики думают вперед всего на четыре года, а экономисты — на более длительный период. Они считают «длинные деньги» и прекрасно понимают: сегодня отобрали у России, завтра Россия у них отберет, а послезавтра от них уйдут и остальные, заметил собеседник.

Экономика России выдержала удар со стороны Запада

Запад рассчитывал, что если заморозить российские активы на 300 миллиардов долларов, то экономика страны «накроется медным тазом». Однако наша экономика пережила эту потерю, заявил Светов.

«Не скажу, что безболезненно, но пережила. Может, когда-то вернутся эти деньги, а может, и не вернутся. Обратите внимание на Иран, находящийся под санкциями. Сколько лет заморожены активы. Но они же живут и развиваются, строят беспилотники», — подытожил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад вводил односторонние ограничительные меры в отношении РФ. Однако санкции не пошатнули экономику страны, напротив, они ударили по тем, кто их ввел. Это привело к высокой инфляции в Европе и росту цен на энергоресурсы. Теперь многое, что раньше было доступно местному населению, стало привилегией.

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