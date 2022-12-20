Мир 20 декабря 2022, 18:42 Шторм кризиса захлестнул Запад. Но бедность ничто перед мечтой растерзать Россию 🤷 Политолог Марков: жителям западных стран полезно сбросить жирок из-за кризиса freepik

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Кризис продолжает атаковать западные страны: людям все труднее оплачивать кредиты и коммунальные платежи. Даже представители такой вечной профессии, как гробовщики, бастуют и требуют повышения зарплат. Тем не менее правительства не желают менять курс, ведь их греет надежда с лихвой отыграться, грабя Россию.

Кризис бьет по простым людям

Аналитики оценили нынешний кризис как «идеальный шторм» — так называют событие, которое случается при редком сочетании максимально возможных неблагоприятных факторов. Из-за этого общий разрушительный эффект значительно усиливается.

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«Идеальный шторм» все чаще дает о себе знать на Западе. Разумеется, богачей он задевает меньше всего. Галопирующая инфляция и быстрый рост цен делают все труднее жизнь простых работяг и социально уязвимой части населения.

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Люди пытаются протестовать против разрушительной политики властей. Итальянцы требуют выставить из своей страны базы НАТО и прекратить поставки оружия на Украину. Французы устроили в Париже антиправительственный и антиглобалистский митинг.

Гробовщики бастуют

Недавно в Шотландии рабочие фабрики по производству гробов вышли в Глазго на четырехдневную забастовку. Они заявили, что единственный дух Рождества, который они чувствуют в этом году, — дух скряги Скруджа из «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Об этом сообщила Би-би-си.

«Руководство скорее раскошелится на деньги для других поставщиков гробов, надеясь сломить решимость участников нашей забастовки, чем направит часть этих средств на решение спора», — заявил руководитель местного профсоюза Вилли Томсон.

По словам трудящихся, им предлагали увеличить заработную плату на 4% в этом году и на 5% в следующем. Бастующие отказались: столь скудная прибавка не поможет угнаться за ценами. Профсоюз предупредил, что в следующем году будут новые забастовки.

Безработица на будущее

Однако не все готовы выйти отстаивать свои права. Американцы пока молчат, хотя кризис ударил в одну из самых уязвимых точек янки — по автомобилям. Мало того что цена на топливо ощутимо возросла, так еще машины начали попросту отбирать у многих владельцев.

Коллекторские агентства конфискуют автомобили у тех, кто не успел внести ежемесячный кредитный платеж. Взносы со времен 2019 года выросли на 26%, и теперь далеко не всем по карману их выплачивать, написал таблоид Daily Mail.

Эксперты опасаются, что такая тенденция сохранится в 2023 году, поскольку ожидаются рост безработицы и высокая инфляция. Те, кто потратил все сбережения, уже не смогут пополнить запас, сообщил канал NBC News.

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Сбросят жирок

Кандидат политических наук, член Общественной палаты России Сергей Марков в разговоре с «360» заявил, что Западу не грозит ничего страшного, просто потихоньку будут отказываться от привычки жить на широкую ногу.

«Им полезно сбросить жирок. В западных странах выбрасывается до 50% продуктов. Что ж, будут выбрасывать 25%. Этот кризис стал выражением общей тенденции, и она сохранится. Никаких особых политических последствий это не возымеет», — считает политолог.

Он отметил, что не стоит преувеличивать демократию в западных странах: она постепенно отходит в прошлое, правительства уже вполне независимы от мнения граждан. Поэтому и не прерываются поставки оружия для ВСУ.

Никакой «помощи Украине» не существует: эту страну просто используют как инструмент для войны с Россией. Это Запад борется с Российской Федерацией, пытается ее подчинить и разграбить, чтобы компенсировать финансовые потери. Сергей Марков

Чем беднее будут становиться западные страны, тем активнее можно использовать Украину в конфликте с Россией, подчеркнул Марков. Никакой кризис их не остановит: чем сильнее он проявится, тем яростнее будут нападки.