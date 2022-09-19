Усилиями властей промышленность Германии летит в настоящую пропасть | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 22:59 Поделиться Telegram

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Viber Усилиями властей промышленность Германии летит в настоящую пропасть Немцам напомнили, что проблемы в экономике являются следствием действий властей ФРГ Unsplah/Claudio Schwarz

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Экономика Германии переживает трудные времена — инфляция растет с каждым днем, а доходы населения падают. На фоне энергетического кризиса проблемы у всей страны неизбежны. Однако текущая ситуация — это плоды непродуманной политики немецкого руководства. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» поделился своим мнением о происходящем в ФРГ специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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А что если Олаф Шольц, Анналена Бербок и Роберт Хабек просто ненавидят Германию? Искренне, люто, всеми фибрами души. Я не знаю по какой причине, но кроме как ненавистью к своей стране их действия объяснить больше ничем нельзя. Похоже, что даже Горбачев любил свою страну больше, чем они Германию. А уж Германию Михаил Сергеевич вообще обожал, тут этим трем вообще делать нечего.

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Бундесбанк сообщил, что страна скатывается в рецессию. Продолжается инфляция, падают доходы населения, банкротятся компании, закрываются производства. Быстро растет безработица. И все это значительно усугубится поздней осенью и зимой. Бундесбанк сообщает, что проблемы неизбежны, даже если удастся обойтись без нормирования газа для населения. И вероятность того, что «обойтись» все-таки удастся, растет с каждым днем. Потому что промышленность потребляет все меньше энергии, а значит останется больше на домохозяйства. И возможно, что в домах немцев грядущей зимой будет вполне приемлемая температура.

Unsplash/Andrea Anastasakis

Впрочем, вряд ли это сильно их утешит. Потому что платежки все равно будут космическими, а многие из тех, кому будет тепло, останутся без работы. Я уже давно говорил, что вопрос температуры в домах бюргеров — десятый. Да, неприятно, но это пережить можно. В конце концов, зимы в Германии вовсе не лютые, бывает, что и морозов всего по две недели за зиму. Но вот то, что творится с немецкой промышленностью, вот это на самом деле страшно. А ее прямо сейчас взяли за горло и душат. И сопротивляться она не может.

Немецкая промышленность — гордость нескольких поколений немцев. То, что создавалось упорным трудом и стало лучшим в Европе. И сейчас усилиями немецких властей все это летит в настоящую пропасть. Проблема еще и в том, что остановленные и обанкроченные предприятия будет сложно запустить вновь. Потребуются инвестиции, а конкуренция на товарном рынке сейчас такова, что можно многое купить в Китае, не вкладывая деньги в проекты, которые неизвестно когда окупятся.

Бундесбанк предупреждает Германию о грядущей рецессии. Простые немцы все чаще выходят протестовать на улицы, но власти их не слышат и упорно продолжают вести Германию к пропасти. Потому что по какой-то причине очень ненавидят свою страну.

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