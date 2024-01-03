Мир 03 января 2024, 19:47 Шольц, на выход! Канцлера для Германии выберут США Политолог Светов: останется ли Шольц на посту канцлера в 2024 году, решат США MAGO / Jean MW / Global Look Press

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Действующий канцлер Германии Олаф Шольц рискует в этом году досрочно оставить пост. Западные СМИ нашли для этого две причины — скандалы и недовольство немцев политикой правительства. На замену канцлеру прочат действующего министра обороны Бориса Писториуса. Для России его приход к власти особой роли не сыграет.

Одной из причин возможной отставки Шольца итальянская газета La Repubblica назвала скандал 2020 года вокруг компании Wirecard. Когда та проворачивала мошеннические схемы, нынешний канцлер ФРГ занимал пост министра финансов. Именно он «не замечал», как топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек обходит систему.

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Кроме того, уровень поддержки партии канцлера потерял еще 5% только за минувший год и составляет 15%. Возможную замену Шольцу журналисты нашли быстро: по их мнению, пост канцлера может занять нынешний министр обороны Борис Писториус, который стал одним из самых популярных политиков в Германии.

Philipp Znidar / Global Look Press

Еще в ноябре немецкий журнал Focus опубликовал результаты соцопроса, который показал: 66% немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. После чего немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала отправить правительство в отставку и назначить в стране досрочные выборы.

Конец ждет не только Шольца

Отставка в этом году может грозить не только Шольцу, но и всей Социал-демократической партии Германии, допустил в беседе с «360» политолог Петр Колчин. По его мнению, политика канцлера привела страну к убыткам, отодвинув интересы народа на второй план.

«Фактически Германия несет главные расходы, связанные с проамериканским курсом всей Европы. Именно ФРГ, лишившаяся при Шольце остатков своего политического суверенитета, вынуждена воплощать планы Вашингтона, мобилизовать экономику Европы на помощь Украине и, конечно, нести главные убытки в связи с этим», — заметил эксперт.

Ulrich Stamm / Global Look Press

Разрыв экономических связей с Россией, отказ от энергоресурсов и многочисленные санкции, за которыми стоял Шольц, ударили по немецким бизнесменам и простым людям, выразил уверенность политолог.

Он отметил, что средства на поддержку Украины власти Германии вынимают из карманов немцев. Такое положение дел не устраивает ни людей, ни партию «Альтернатива для Германии».

Последняя, по мнению Колчина, вполне может заменить партию Шольца, поскольку ставит превыше всего благо собственного населения, а не интересы США или Украины.

Решения будут принимать американцы

Шольц вряд ли лишится кресла канцлера из-за скандалов и падения рейтинга доверия, выразил уверенность политолог Юрий Светов. Но и возможных досрочных выборов в 2024 году он не исключил.

«Во-первых, история со скандалом и с возможной коррупцией Шольца <…> тянется уже много лет. <…> И, как говорится, немецкое общество к этому привыкло, это не сенсация. Второе — падение доверия к Шольцу, которое показывают опросы, тоже не повод для отставки. Он же не прямо избирался канцлером, какое-то количество голосов получила его партия, они создали коалицию еще с двумя партиями, и уже эта коалиция избрала его канцлером», — добавил собеседник «360».

РИА «Новости»

По мнению Светова, немцы не смогут добиться отставки Шольца, а вот США — вполне. Он напомнил, что американские власти не устраивала позиция Германии по поводу помощи Украине.

Сначала Шольц говорил, что отправит ВСУ танки Leopard только после того, как США поделятся с украинской армией Abrams. Аналогичная история была и с другим вооружением, подчеркнул политолог. Он также добавил, что канцлер неоднократно отказывал Украине в финансовой помощи.

За подобные выходки, продолжил Светов, США могут убрать Шольца с поста и посадить на его место того, кто будет безоговорочно выполнять приказы.

Кто, если не Шольц

У нынешнего министра обороны Германии Бориса Писториуса мало шансов сместить Шольца, а вот у сопредседателя партии «Зеленых» Анналены Бербок они есть, заметил собеседник «360». Тем не менее решать, кто станет канцлером, будут не немцы, а американские власти.

Для Российской Федерации не имеет никакого значения, кто будет канцлером Германии. Любой, кто возглавит Германию, будет враждебен к России и станет ей противодействовать, так как этого требуют американцы. Юрий Светов политолог

Светов напомнил об уроке, который России преподнесла бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель: она знала о том, что никто, кроме российской стороны, не собирался выполнять Минские соглашения. Хотя немецкие власти, как всем казалось, вели себя с коллегами из России искренне.

Политика следующих канцлеров ФРГ, допустил политолог, будет аналогичной.