Эксклюзив 15 ноября 2022, 15:21 Шкурный интерес. Зеленский не пойдет на переговоры, чтобы не утратить власть Политолог Мезюхо: условия для переговоров с Украиной созреют при наступлении ВС России Владимир Зеленский / Telegram-канал

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакого «Минска-3» не будет. Так он обозначил позицию своей страны по вопросу переговоров с Россией. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо специально для «360» рассказал, как и при каких обстоятельствах можно вернуться к мирному урегулированию конфликта.

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Далее — прямая речь.

Спецоперация завершится победой России

Зеленский, как всегда, смешал мух с котлетами. Естественно, ни о каком «Минске-3» речи идти не может, потому что специальная военная операция окончится победой России. Это не пустопорожнее предположение.

Сегодня Запад вбрасывает в информационное пространство тему переговоров для того, чтобы постепенно готовить общественное мнение к тому, что режим Зеленского падет. Думаю, на Западе прекрасно осознают, что тактические успехи Украины на Херсонском направлении — пиррова победа, и по итогам СВО Россия одержит победу.

Думаю, сегодня украинский президент вновь занимается внешнеполитической и внутриполитической пропагандой, используя для этого и трибуну «Большой двадцатки» — несмотря на то, что Украина вообще не имеет никакого отношения к G20 — ни по политическому, ни по экономическому влиянию на мировые процессы.

Впору говорить о том, что через некоторое время Зеленский может поменять риторику. У него вообще нет четких и твердых убеждений, он меняет свое мнение по разным вопросам день ото дня.

РИА «Новости»

Переговоры начнут при капитуляции Украины

Сегодня он говорит о том, что никаких переговоров с Россией, завтра будет готов вести их на любых условиях. Как только окончатся тактические успехи ВСУ и российская армия вновь перейдет в наступление, а украинские Вооруженные силы попадут в очередные военные котлы.

Вот тогда Запад будет продвигать Украину к переговорному процессу, чтобы выполнить задачу-минимум — сохранить украинское государство хотя бы в каких-то границах, чтобы потом использовать усеченную страну для противостояния с Россией.

Пакт о полной и безоговорочной капитуляции может быть предметом переговорного процесса. На мой взгляд, условия для переговоров России и Украины пока еще не созрели. Они созреют, когда российские военные вновь перейдут в наступление, а ВСУ будут терпеть поражение за поражением.

Шкурные интересы украинского президента

Зеленский в принципе не готов к переговорному процессу, поскольку понимает, что его итогом для него лично станет окончание пусть и номинального, но правления на Украине.

Пока идут боевые действия, он все еще президент, хоть и находящийся под внешним управлением. Как только боевые действия завершатся — придет конец и его политической карьере. Тут шкурный интерес.

Думаю, Зеленский предлагает обменять «всех на всех», потому что были прецеденты таких обменов. Они теоретически возможны, ведь ранее Россия соглашалась на такие процедуры.

Наверное, это единственный вопрос, по которому сегодня возможны какие-то коммуникации между Украиной и Россией.

Вопрос «согласимся или не согласимся» будет зависеть от обстановки на фронте и непосредственного от того, каких именно лиц украинская сторона предлагает обменять. Я не стал бы утверждать, что вероятность обмена «всех на всех» высока, но не исключаю вероятность обмена пленными в принципе.