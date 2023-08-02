Мир 02 августа 2023, 21:32 Шило на мыло. Если план по Украине от западных союзников сработает — что дальше? Политолог Дудчак: Зеленский для Запада — идеальная кандидатура на сакральную жертву Коллаж: телеканал «360» / Официальный сайт президента Украины / freepik.com

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Зарубежные издания разместили материалы о возможных последствиях и планах на Украине в случае гибели главы государства. Авторы статей заявили: правительство уже в курсе, кто может занять кресло Владимира Зеленского и как разворачивались бы дальнейшие события, будь у власти кто-то другой. Иностранные СМИ неочевидно намекнули, что Запад, возможно, устал от нынешнего лидера. Стоит ли верить в подобные теории, «360» рассказал украинский политолог Александр Дудчак

Далее — его прямая речь.

Цель распространения «плана»

Запад готовит сценарий в таком направлении на всякий случай. Если вдруг возникнет необходимость заменить [президента Украины Владимира] Зеленского, то общественность будет морально к этому готова. Хотя какая разница, будет она готово или нет? Никого это не интересует, по большому счету.

Народных возмущений и плача не будет — все прекрасно понимают значение фразы «шило на мыло», особенно в современных условиях. Перестановка кровати в борделе сути не меняет — нет необходимости менять вывеску.

По разным каналам и СМИ такие идеи разбрасывают в информационном пространстве, в основном, предполагая, что же будет с Украиной и какая ждет судьба Зеленского, когда он перестанет быть президентом.

Вообще, с украинским лидером ситуация сложная. Зеленский — идеальная кандидатура на сакральную жертву, потому что он очень много знал и знает, невзирая на свое состояние.

Вероятно, политик понимает, что ситуация у него, мягко говоря, достаточно трудная.

Кто сядет в президентское кресло

По закону, если власть придет к Верховной раде, и [председатель парламента Руслан] Стефанчук будет исполнять обязанности в условиях военного положения, то ничего толком не поменяется. Он будет исполнять те же функции, так как они совпадают по своим параметрам.

Отряд не заметит замены бойца. Простому крестьянину абсолютно безразлично, какой лидер будет стоять у власти, будь то Зеленский или Стефанчук. Поэтому при смене главы государства вряд ли будут какие-то потрясения.

Валерий Залужный. Фото: Официальный сайт президента Украины / Публичное достояние Руслан Стефанчук. / РИА «Новости» Валерий Залужный. Фото: Официальный сайт президента Украины / Публичное достояние Руслан Стефанчук. / РИА «Новости»

Если план [Запада] превратится в реальность, то к власти могут также прийти военные. Украинцы могут водрузить на это кресло, например, распиаренного [главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного.

Доверять ли зарубежному гласу?

В сторону России зарубежные СМИ ничего хорошего не говорят. А если и говорят — жди подвоха. Если тебя хвалит враг, значит, с тобой что-то не в порядке.

Думаю, подобные заявления в наш адрес или чей-то другой Россия не должна принимать близко к сердцу и как-то на них реагировать.

Мы знаем, чего они стоят. У нас есть свои поставленные задачи и цели. Нужно, чтобы Запад реагировал на наши действия, а не на слова. Так было бы интереснее.