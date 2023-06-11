Эксклюзив 11 июня 2023, 17:07 Шила в мешке не утаишь. Украина испугалась правды «Голос Мордора»: вернувшиеся в Венгрию военнопленные расскажут правду об Украине U.S. Department of Defense

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В стремлении доказать миру, что Россия представляет собой концентрированное зло, Украина пустилась во все тяжкие — отчаянно врет и множит фейки. Поддержка киевского режима Западом, как официальная, так и со стороны СМИ, очевидна. Но иногда наработанная схема может дать неожиданный сбой, отметил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

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Чего больше всего боится Украина? Правильно — правды, которая каким-либо образом может добраться до глаз и ушей западного обывателя. Именно поэтому она отчаянно врет, множит информационные фейки, устраивает целые театральные постановки.

Все только с одной целью — убедить западного обывателя в том, что Россия представляет из себя некое концентрированное зло, а сама Украина — белый и пушистый идеал демократии и свободы.

Западные СМИ и власти убеждать в этом не надо. Они и сами прекрасно знают, что это вранье, но в этом вранье активно участвуют. Всячески выгораживают Украину, поддерживая ее нарратив, а против иных мнений действует жесточайшая цензура. Но эта схема может дать неожиданный сбой.

На днях Россия передала Венгрии 11 военнопленных, которые являются гражданами Украины, но при этом — этнические венгры, наверняка получившие и венгерские паспорта. Убежать от мобилизации они не смогли и в итоге попали в плен.

На саму Украину решили не возвращаться, потому что это грозит повторной отправкой на фронт, и их приняла Венгрия.

И вот эти бывшие военнопленные хотят заговорить. То ли в формате пресс-конференции, то ли дать большое интервью. И в общем-то понятно, что они там могут рассказать про «белую и пушистую Украину».

На самой Украине по этому поводу уже началась настоящая истерика. Там топчут ножкой, говорят, что передача военнопленных Венгрии была незаконной, и требуют от них молчания. Но понятно, что сделать ничего не могут, и откровения украинских венгров обязательно станут достоянием общественности.

И проблема тут в том, что с этим очень тяжело будет справиться западной цензуре. Все это обязательно каким-либо образом попадет и в западное информационное поле. Может, не сразу, но попадет.

И правда очень не понравится западному обывателю, потому что будет полной противоположностью тому, чем его кормили долгие годы.