Мир 16 марта 2023, 00:51 Схема на пайках. Минобороны Украины снова поймали на завышенных ценах Украинский политик Олейник рассказал о заработке генералов на продаже оружия Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Министерство обороны Украины снова попало в коррупционный скандал с пайками для военнослужащих. Не успел утихнуть шумиха с контрактом на поставку яиц по 17 гривен за штуку (35 рублей), как появилась новая компания, которая пообещала организовать военным поставку свежих овощей в два-три раза выше закупочной цены. Провести такие сделки без согласия высшего руководство невозможно. А значит каждый из «генералов» получает свою долю. Но «зарабатывает» украинское командование не только на продуктах. После начала спецоперации перед ним открылась настоящая «золотая жила» в виде продажи на сторону оружия, которое передает Запад. В результате все эти схемы ударят по простому населению.

Рабочая схема

В январском и новом скандале контракты на поставку продуктов питания Минобороны заключило с разными компаниями. В начале года это была фирма «Актив компани», сейчас — «Гарна страва» («Хорошее блюдо»). По всем признакам речь идет о так называемых конечных «прокладках».

Продукты питания прогоняют через несколько подобных организаций, каждая из которых повышает первоначальную цену, чтобы потом итоговая «прокладка», заключившая контракт, полностью выполнила свои обязательства и получила доход. Это рабочая схема, когда государство заключает договоры с неизвестными фирмами, за которыми могут стоять близкие к заказчику лица.

Январский скандал закончился добровольной отставкой замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова и увольнением главы департамента закупок оборонного ведомства.

Новая фирма «Гарна страва» решила заработать на овощах. В распоряжении украинского издания Bihus оказались расходные накладные поставщика. При сравнении цен с контрактом журналисты выяснили, что килограмм картофеля при себестоимости семь гривен (14,5 рубля) в ВСУ продаю за 27 гривен (56 рублей). Такая же история с капустой. Купив килограммовый кочан за 12,5 гривны (26 рублей), поставляется он за 33 гривны (68,5 рубля). Такая же история со свеклой 11 гривен (23 рубля) против 30 (62 рубля).

Unsplash

В самой компании заявили, что стоимость доставки в подразделения одного килограмма продовольствия обходится им в 10 гривен (21 рубль). Но это все равно не объясняет настолько большую разницу между закупочной и итоговой ценой.

Если январский скандал министр обороны Алексей Резников объяснил техническими ошибками, почти потеряв свое кресло, то на этот раз он оказался сговорчивее и заявил, что ведомство перейдет на короткие договоры по поставкам продуктов на два-три месяца.

Оружейные бароны

Коррупция в украинской армии, тем более в условиях спецоперации, стала настоящей находкой для незаконного заработка. Об этом «360» заявил украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Он пояснил, что Украина, не афишируя, возвращается в список крупнейших оружейных экспортеров. По словам эксперта, до 2014 года власти страны продавали еще старое оружие, доставшееся от Советского Союза и заработали себе хорошую репутацию на рынке.

«Это были немалые объемы. Можно себе представить, сколько оружия осталось после развала СССР. На Украине был большой военный округ. Но ситуация изменилась. Украина не хочет выпадать из списка экспортеров, но и не хочет делать свой статус публичным», — пояснил он.

Сейчас, как отметил Дудчак, продают все, что приходит на фронт. Порой по очень бросовым ценам. При этом покупателями могут оказаться весьма опасные люди.

«Украинская коррупция спасла не одну тысячу жизней во время СВО. Вооружение расходится по всему миру. Оружие попадает и к террористам. Те же Javelin, ПЗРК Stinger — все продается», — пояснил он.

Википедия

Политолог подчеркнул, что в мире серьезно растет террористическая угроза. Но остановить поставки западного оружия на Украину невозможно, как нельзя остановить прапорщиков, которые выступают продавцами.

«Думаю, что там есть отчисления наверх, несмотря на то, что они демпингуют. Это такой маленький бизнес генералов. Говорят, что основным партнером [президента Украины Владимира Зеленского в этом деле выступает руководитель Главного управления разведки [Кирилл] Буданов» — добавил Дудчак.

Обратная сторона

Поставляемое на Украину оружие Запада далеко не новое. Европа под давлением США избавляется от старых запасов, чтобы купить новые виды вооружений у американцев, накачивающих свой военно-промышленный комплекс бюджетными деньгами. Украина стала удобным предлогом, чтобы провернуть эту схему, под прикрытием военной помощи.

«Да, кое-что идет бесплатно. Но остальное записывается на государственный долг страны. <…>

Но пока Европа спихивает на Украину свои устаревшие запасы, часть уходит на сторону, обогащая всю цепочку коррупционеров.