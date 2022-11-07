Украинка сделала замечание папе римскому: отмена русской культуры продолжается | 360°

Мир 07 ноября 2022, 23:00 Шариковы выступили против русской литературы. Финал для желающих отменить чужую культуру давно известен Журналист Татьяна Гартман: те, кто хочет увидеть грязь, смогут ее найти везде РИА "Новости"

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Посол Украины в США Оксана Маркарова сделала замечание папе римскому Франциску за то, что понтифик рискнул признаться в любви к русской литературе. Видимо, стремление отмены всего связанного с Россией зашло столь далеко, что не распространяется даже на правила хорошего тона: невежливо делать замечания старшим и высказываться о предметах, о которых не имеешь понятия.

Украинка одернула папу римского

Папа римский Франциск, комментируя ситуацию на Украине, отметил, что высоко ценит русский гуманизм и Федора Достоевского. Понтифик подчеркнул, что творчество писателя до сих пор пробуждает интерес читателей к христианству.

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Франциск признался, что питает любовь к русскому и украинскому народам. Ватикан уже не раз отмечал, что хочет выступить миротворцем в конфликте, пока некоторые мировые лидеры в угоду собственным интересам возрождают «дух войны».

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Спустя пару часов посол Украины в США Оксана Маркарова обвинила понтифика в невнимательном прочтении классика: по версии украинки, Достоевский, а также Пушкин, Куприн и Булгаков как раз описывают «жесткость русских (которая как раз им, естественно, присуща)».

РИА "Новости"

Финансист в статусе дипломата

Если кто-то заподозрил, что 46-летняя госпожа посол слабо разбирается в вопросах литературы, то все верно. На Украине Маркарова получила диплом магистра по экологии, а в США — степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.

Вернувшись на родину, Маркарова довольно быстро выстроила карьеру: с 2015 по 2016 год — замминистра финансов Украины, с 2016 по 2018 год — первый зам, а в 2018 году сначала исполняющая обязанности, а потом и вовсе министр финансов Украины.

Хотя сама министр стала жить определенно лучше, об украинцах такого сказать было нельзя. Маркарова и ее муж-банкир несколько раз становились фигурантами журналистских расследований о коррупции и использовании служебного положения.

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Маркарова была замешана и в громком скандале с «аудиозаписью, подлинность которой невозможно проверить». На ней голоса, сильно похожие на голоса премьера, министра финансов и замглавы НБУ, частят своего президента как законченного профана.

После этого министра сотоварищи отправили в отставку. Однако уже год спустя Маркарова получила от того самого «президента-профана» должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Теперь дама сидит с США и пишет в соцсетях про быструю осень в Вашингтоне, денежные вспоможения для Украины, которые снова удалось вытрясти из американцев, и преподает основы мировой литературы пожилым католикам.

Кадр из к/ф «Собачье сердце» / YouTube

Шариковы в гопаке

Маркарова совсем не одинока в своих нападках на русскую культуру. Некая журналистка и писательница Татьяна Комлык, пишущая под псевдонимом Татуся Бо, проникновенно рассказывала, как вычищала дом родителей от русскоязычных книг.

Ушли в костер, кстати, и книги украинцев, которые творили на русском или просто писали в советскую эпоху. Лишь один читатель попытался заметить, что украинские классики — например, Иван Котляревский и Иван Франко, как раз очень ценили того же Пушкина.

Однако воинственным Шариковым такие мелочи не интересны. Да, они не знают собственную культуру, зато с удовольствием глотают придуманные истории про «боевой гопак» и жгут книги. В одной стране так уже было. Жаль, украинцы не помнят, чем кончилась та история сверхнации.

РИА "Новости"

Красота в глазах смотрящего

Российская журналистка, преподаватель русского языка и литературы Татьяна Гартман в разговоре с «360» отметила, что многие произведения русских писателей буквально пронизаны гуманизмом — достаточно только захотеть его увидеть.

«Достоевский, Толстой, Пушкин — это гении, их произведения очень глубоки, многогранны. И определить их одним словом „гуманизм“ — просто очень мелко для таких писателей. Однако гуманизма у них достаточно. Так же, как и у Куприна, Бунина, Аксакова, Гончарова, Тургенева», — перечислила Гартман.

Она добавила, что, возможно, у некоторых людей сегодня изменилось само понятие гуманизма и стало как-то иначе трактоваться. Однако желающие увидеть грязь, смогут ее разглядеть в чем угодно — и в самых светлых произведениях, и в самых чистых словах.

РИА "Новости"

Саморазрушение по-украински

Украинский политолог Александр Дудчак заметил, что мы наблюдаем логический ход событий. Раньше было принято записывать в украинцев всех знаменитых людей, которые родились или имели родню на Украине, невзирая на их национальность.

Тому пример — родившийся в Киеве авиаконструктор Игорь Сикорский, создатель уникальных самолетов и вертолета одновинтовой схемы. Дудчак напомнил, что отец изобретателя, известный психиатр, состоял в Киевском клубе русских националистов.

Сам авиаконструктор трудился на благо Российской империи, а потом, с 1918 года, работал в США. Однако это не смутило президента Владимира Зеленского, который назвал Сикорского «знаменитым украинцем».

«Сейчас дошло до того, что вся сектантско-нацистско-сатанинская суть этого режима проявляется в полной красе. Их не устраивают уже все русские, кто высказывал общечеловеческие и христианские идеи, даже если это всемирные классики», — сказал политолог.

Дудчак добавил, что при этом Степан Бендера и Роман Шухевич становятся героями нынешнего украинского общества. При таких раскладах у них просто нет будущего, как и у государства, пытающегося перекроить сознание своего народа. Они занимаются саморазрушением.