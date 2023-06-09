Мир 09 июня 2023, 23:02 Шольц, Макрон и Дуда обсудят гарантии безопасности Украины. Шансы на их одобрение в НАТО минимальны Политолог Подлесный исключил серьезную поддержку Украины на саммите НАТО в Вильнюсе РИА «Новости»

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Гарантии безопасности для Украины станут темой встречи канцлера Германии Олафа Шольца и президента Польши Анджея Дуды на встрече в Париже с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Речь в данном случае идет о регулярных поставках вооружения ВСУ от всех стран альянса до конца спецоперации. Киевский режим представит собственный проект на саммите НАТО в Вильнюсе. Но пока страны блока не договорились для одобрения этого документа, а ВСУ не показали успехов начавшегося контрнаступления.

Встреча в Париже

Шольц, Макрон и Дуда встретятся в Париже в ближайший понедельник, 12 июня. О том, что главы государств станут обсуждать гарантии безопасности Украине, сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников Елисейского дворца.

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Пока единого мнения по этому вопросу среди глав европейских держав нет. Макрон уже заявлял, что Франция готова дать Украине дополнительную поддержку и выступает за начало пути страны в НАТО.

Шольц сделал более осторожные заявления, отметив, что основная работа должна заключаться в поддержке ВСУ, а не касаться вступления страны в альянс.

Президент Польши Дуда уже обсуждал с главами стран НАТО в Восточной Европе возможность сделать Украину хотя бы кандидатом, но без указания конкретных сроков.

При этом большинство членов НАТО, в том числе и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, считают, что о вступлении Украины до завершения боевых действий говорить нельзя.

Один из французских чиновников подчеркнул, что лидерам стран НАТО на предстоящем съезде необходимо послать сильный сигнал в адрес России, выразив свою поддержку Украине.

«Есть большой риск, что решения, которое удовлетворит всех, не найдется. Это станет самым большим подарком, который альянс мог сделать для России», — заявил он.

Украина разочарует страны НАТО, если в ходе контрнаступления не покажет значимых успехов, заявил в интервью изданию Fronda бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он пояснил, что сделать это надо до проведения саммита альянса.

«Украина должна добиться впечатляющего успеха. Речь не идет о возвращении всей территории страны, включая Крым, а об эффективном ударе, который покажет союзникам и всему миру, что украинцы способны на большее. Если они не сделают этого до саммита альянса, то потеряют поддержку других стран», — заявил Скшипчак.

РИА «Новости»

Подталкивание контрнаступления

Никаких ограничений на поставки вооружения Украине страны Запада вводить не будут. Во всяком случае, до саммита НАТО в Вильнюсе, а скорее всего, и после. Об этом «360» заявил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Он подчеркнул, что все подобные заявления предназначены только для одного — чтобы президент Украины Зеленский скорее начал контрнаступление, которого все давно ждут.

Все эти заявления, что поставки оружия прекратятся, потому что российская армия перемалывает их, не более чем стимуляторы для Зеленского. Поскольку любое реальное сокращение поставок приведет к поражению украинского режима. Поэтому это не более чем пиар-толчок украинского лидера и его команды. Геннадий Подлесный политолог

Пока рано подводить даже предварительные итоги контрнаступления ВСУ, которые понесли потери. Подлесный пояснил, что командование пока использовало очень незначительную часть своего резерва.

«Очень трудно сдерживать врага, когда он не испытывает дефицита в артиллерийских снарядах и ракетах. Поэтому с некоторых линий обороны наши подразделения уходили на вторую. Но впадать в депрессию не стоит, даже если враг отбросит наши силы на вторую или третью линию», — заявил он.

Политолог напомнил, что наступающие всегда теряют в три раза больше техники и сил, чем те, кто находится в обороне. Поэтому даже если ВСУ смогут вклиниться, то этого они добьются ценой огромных потерь и облегчат российским войскам следующее продвижение.

РИА «Новости»

Расчета не будет

Подлесный отметил, что все оружие Запада Украина получает как в виде простой военной помощи, так и кредитов, которые возвращать не собирается.

«Это миллиарды долларов, которые она не сможет отдать в ближайшие столетия», — подчеркнул он.

Даже если предположить, что на каком-то этапе боевые действия остановятся и будет новый стамбульский договор, по которому Украина станет нейтральным государством, даже в таком варианте она не сможет отдать эти кредиты. Геннадий Подлесный

Подлесный пояснил, что Украина потеряла свою экономику. Оставшиеся заводы работают на вооружения, деньги на социальную сферу дает Запад, который также прекрасно понимает, что возвращения средств не увидит.

Именно на это США ориентируют своих европейских партнеров, чтобы те давали Украине все, что она попросит.

«Такой карт-бланш позволяет Зеленскому и его команде вести себя нагло со странами ЕС. Но они продолжат все это терпеть, потому что не могут допустить победы России», — заявил политолог.

Он пояснил, что проигрыш Украины покажет несостоятельность западного мироустройства и положит конец доминированию США.

Фото: U.S. Air Force

Шансы на саммит

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе должен решиться важный вопрос: дадут ли Украине карту на вступление в альянс. Но даже если это случится, то, скорее всего, без конкретных сроков.

«Это связано с тем, что в самом НАТО, если исходить из открытых материалов, нет понимания, каким образом сделать Украину членом альянса и не дать развязать третью мировую войну, но в тоже время сохранить ее в качестве плацдарма в борьбе с Россией», — заявил Подлесный.

Эксперт пояснил, что Украина получит какое-то предложение. Возможно, даже статус кандидата, но окончательное решение НАТО будет оттягивать до последнего.

«В альянсе понимают, что вступление воюющей Украины реанимирует пятую статью, а значит, всем членам придется выступить в реальном противостоянии с Россией», — добавил он.

Такая ситуация не оставит нашей стране выхода, и она задействует всю ядерную триаду, что прекрасно осознают в альянсе, поэтому никакого вступления Украины в НАТО можно не ждать.