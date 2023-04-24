Мир 24 апреля 2023, 23:00 Шаг к нацизму. Латвия запретила День Победы, героизируя карателей СС Журналист Авва: цель отмены празднования 9 Мая в Латвии — запрет на право быть русскими РИА «Новости»

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Сейм Латвии большинством голосов принял закон «О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая», лишив жителей возможности празднования Дня Победы. Исключение сделали лишь для торжеств по случаю Дня Европы, который празднуют 8 мая. О том, какие цели преследуют власти республики, и почему страна резко забыла об ужасах Великой Отечественной войны — в материале «360».

Закон о забытом прошлом

За принятие закона, запрещающего празднование Дня Победы в Латвии, проголосовали 79 членов Сейма из 100, сообщило издание Delfi. Авторы инициативы назвали ее целью «защиту интересов государственной и общественной безопасности, предупреждение беспорядков, охрану здоровья и нравственности населения». По мнению разработчиков документа, он поможет бороться с «ложным освещением исторических событий», поскольку республика расценивает свое нахождение в составе Советского Союза «оккупацией».

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Парламентарии приняли законопроект в двух чтениях. Жителям страны запретят проведение любых массовых мероприятий и демонстраций 9 Мая, а глав муниципалитетов лишат возможности выдавать разрешение на их проведение. До утра следующего дня в стране будет запрещено использовать салюты и фейерверки.

Исключение сделали лишь для празднования Дня Европы, отмечаемого в Латвии 8 мая. Связанные с ним мероприятия разрешили проводить и в День Победы.

Потерянное поколение

Праздновать Дня Европы в Латвии начали около 10 лет назад, рассказал «360» латвийский политэмигрант, журналист Вадим Авва. По его словам, так власти республики решили отвлечь внимание людей от Дня Победы.

«Нужно понять, что в Латвии с 1991 года выстраивался нарратив, что 9 Мая и День Победы являются „днем вторичной оккупации Латвии“». — напомнил эксперт.

По его словам, страна по сути приравняла СССР к фашистской Германии, а подразделения латышского легиона СС* возвела в ранг героев.

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«Советская Армия в Латвии, согласно официальной точки зрения, не является армией освободителей. Более того, за это время с этим нарративом в голове выросло более четырех поколений латышей, а сейчас растет пятое. В каком-то контексте Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, и многие умерли — вот ровно эта же ситуация сегодня происходит в Латвии, и прошло уже 32 года, чтоб мы понимали всю бездну падения», — объяснил ситуацию Авва.

Латвия героизировала нацистов

В прибалтийской республике переписали учебники истории, сфальсифицировав все, что только можно. Вадим Авва напомнил, что 16 марта в стране отмечают День легионера СС*. Сначала его праздновала вся политическая верхушка, но после замечаний со стороны европейских чиновников это дело прекратили. Ненадолго.

«Сегодня и президент Латвии, и министр обороны позволяют себе возлагать венки к могилам легионеров СС*. Более того, эти сволочи, в частности предыдущий министр обороны [Артис] Пабрикс 8 мая 2019 года, если мне не изменяет память, возлагал венки в День Европы, в День Победы <…> к могилам легионеров СС*», — рассказал журналист.

Он добавил, что из состава СССР Латвия выходила с населением в 2,5 миллиона человек. По данным переписи, сейчас в стране живут один миллион 870 тысяч.

То есть оно (население — прим. ред.) сократилось более чем в годы Великой Отечественной войны, когда на территории Латвии фашистскими захватчиками и латышскими легионерами СС* при активном их участии было убито 110 тысяч евреев, из которых 90 тысяч — это жители и граждане латвийской республики, потом Латвийской Советской Социалистической Республики, и 20 тысяч привезенных евреев — взрослых и детей. Вадим Авва журналист

Собеседник «360» напомнил о действии детского концентрационного лагеря в Саласспилсе. Над узниками ставили медицинские опыты, их заражали различными заболеваниями, выкачивали у них кровь.

«Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга говорила, что Саласспилс является не концентрационным лагерем, где убивали детей, а трудовым лагерем, где их перевоспитывали, и этот нарратив в латышском обществе и в латышском национальном сознании сегодня абсолютен», — рассказал Вадим Авва о методах воздействия властей страны на население.

Он добавил — героизируя латышский легион СС*, власти страны умалчивают об участии его членов в карательных операциях на территориях Псковской области и Белоруссии. Там военные преступники сжигали целые деревни, уточнил журналист.

Ущемить права русских

В прошлом году в республике снесли 243 памятника воинам Красной Армии, изгнавшим фашизм с латвийской земли, заявил журналист. Доходило даже до выкапывания останков красноармейцев — их прах долгое время находился неизвестно где.

«Это делается для того, чтобы русской общине Латвии не оставить никаких мест ее исторической памяти. Сегодня некуда приходить 9 Мая — ни в Риге, ни в Даугавпилсе, ни в Резекне, ни в каком любом другом крупном латышском городе. Все эти памятники снесены», — отметил Авва.

В Прибалтике в целом и в Латвии в частности хотят создать «страну-бомбу в подбрюшье России», чтобы начать там военные действия, как это случилось на Украине, пояснил Вадим Авва. От реализации этого плана республику останавливают только малочисленность населения, а также трусливость и подлость народа, добавил он.

«Запрет на 9 Мая — это запрет для русской общины и вообще на право быть русским <…> Вся цель латышского государства с 1991 года была построена на идее уничтожения русской латвийской общины, на ее переформатирования. Ровно так же, как это потом с 2004 года очень активно после первого майдана проводили <…> на Украине», — резюмировал журналист.

Прибалтика как центр русофобии

По словам Вадима Аввы, латышский этнос не такой пассионарный, как переформатированный украинский.

«Русофобию в Латвии стараются возгонять и в конечном итоге бросить их (латышей — прим. ред.) убивать русских либо на территории Украины, либо на границе, потому что Латвия граничит как с Российской Федерацией (с Псковской областью), так, собственно говоря, с Белоруссией <…> В этом вся их идея. При этом, конечно же, сегодняшнее латышское этнократическое государство отрицает соучастие, если уж говорить их терминами, латышской нации в строительстве социалистической латвийской республики», — подчеркнул журналист.

РИА «Новости»

Он напомнил, что коммунистами в свое время были 90 тысяч латышей. Исключительно латыши были председателями Верховных советов ЛССР, главами правительств, руководителями КГБ (кроме одного с русской фамилией), а также мэрами всех крупных городов. Этот исторический период вычеркнули и назвали «оккупацией», хотя «ответственности» за нее до сих пор не понес. Собеседник «360» подчеркнул, что Латвия — такая же русская земля, как и латышская, и предки двух народов больше тысячи лет жили в мире и согласии.

Такой русофобии в Латвии не было за всю эти тысячу лет, и поэтому, разумеется, именно власти Прибалтики были одними из инициаторов всей европейской русофобии, всех лживых резолюций против России, самой этой абсурдной идеи, направленной на первую ядерную войну, уголовного преследования руководства России, поэтому с таким государством мы не уживемся. Нам придется это государство уничтожить. Не может в подбрюшье России существовать государство-бомба — фашистское, коричневое, чьей целью является уничтожение России и уничтожение русского народа. Вадим Авва журналист

Эксперт назвал всех представителей политического руководства Латвии, начиная с 1991 года, соучастниками системного геноцида русского народа. Исключением он счел экс-президента республики Андриса Берзиньша.

«Президенты, премьер-министры большинство, министры иностранных дел, проводящие эту политику в жизнь на международной арене, министры обороны, готовящие страну к войне, финансирующие и помогающие сегодня Украине государственные и общественные организации Латвии <…> должны за это понести уголовную ответственность», — подчеркнул латвийский политэмигрант.

Ранее Минобороны республики подтвердило, что 17 военнослужащих страны находятся на Украине. По данным министерства, там они выполняют «вспомогательные функции».

*Данные опубликованы в информационных целях и имеют целью осуждение нацизма в любых формах и проявлениях.