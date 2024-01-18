Эксклюзив 18 января 2024, 22:29 Сгорел сарай, гори и хата. США наживутся на европейском ВПК за счет Украины Блогер «Голос Мордора»: США заставят Европу платить за Украину, чтобы заработать Rod Lamkey — CNP / Consolidated News Photo / Global Look Press

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Обсуждение вопроса о предоставлении Украине финансовой помощи в американском Конгрессе затянулось. Но за ширмой неопределенности кроется привычное для США желание нажиться за чужой счет, заметил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

Есть такая небезосновательная теория, что республиканцы и демократы не то что не могут договориться по финансированию Украины, а делают это вполне намеренно. И в итоге не договорятся, или же это произойдет очень нескоро.

Причина этого вовсе не в том, что они там решили перестать помогать Украине. На самом деле, это очень грамотный и хитрый план, который, с одной стороны, позволит американцам дистанцироваться от Украины и избежать позора, когда она проиграет, а с другой — американский военно-промышленный комплекс продолжит грести деньги лопатой.

Только вот если он раньше греб деньги американские, так понятно, что 90% американской помощи Украине в США и оставалось, то теперь весь этот банкет будут оплачивать дураки европейцы.

Если вы заметили, США ведут активнейшую работу по тому, как бы заставить за Украину платить Европу. И у них получается.

Плевать, что у Европы нет денег — срежут еще какие-то социальные программы, снимут оставшиеся субсидии фермерам, поднимут налоги для граждан. В конце концов, просто напечатают, да и плевать на инфляцию. Сгорел сарай, гори и хата. В общем, найдут деньги. Если даже не на уровне Евросоюза, то раздевать будут страны по отдельности. По максимуму.

И эти деньги будут потоком идти в США, а Штаты снова будут отдавать свое старье тем же европейцам и производить для себя новое оружие. И все в шоколаде — вроде бы и Украине напрямую не помогают, но в то же время зарабатывают, создают рабочие места.

К слову, оружие Европа будет покупать у американцев еще и для себя, зачастую гробя свой собственный военно-промышленный комплекс.

В то же время США выполнят задачу по поддержке военного конфликта у границ, да и уже на территории России. А виноватыми в итоге будут европейцы. Которых к тому же еще и разденут до нитки.

Таким образом Соединенные Штаты не вляпаются во второй Афганистан, еще сильнее угробят европейскую экономику и благосостояние, а также получат деньги, которые идиоты будут им исправно платить.

Европейские войны всегда выгодны США. И этот паттерн хотят использовать в очередной раз. Так что европейцам надо готовиться выворачивать карманы. Полностью.