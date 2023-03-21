Эксклюзив 21 марта 2023, 13:56 Северная Македония поставкой Су-25 на Украину выполнила долг перед НАТО Военный эксперт Михайлов: Северная Македония отправила Су-25 на Украину из-за НАТО Пресс-служба Минобороны

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Власти Северной Македонии пошли на передачу киевскому режиму истребителей Су-25, чтобы отклоняться от политики ЕС и чтобы выполнить долг перед НАТО. Об этом в разговоре с «360» заявил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«На мой взгляд, информация о том, что Скопье передал четыре истребителя Су-25 Украине говорит прежде всего о том, что Северная Македония выступила в общих рамках ЕС, поддавшись на общую тенденцию помощи Украине», — сказал он.

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По его словам, эта страна имеет достаточно мало возможностей, но чтобы сохранить лицо, она отправила имеющуюся у нее технику. Михайлов добавил, что ВСУ передали непригодные к полетам сейчас Су-25.

«Су-25 — пожалуй, лучший в мире штурмовик. Он очень живуч, зарекомендовал себя за последние десятилетия только с лучшей стороны. Он ремонтопригоден», — ответил собеседник «360».

Он допустил, что украинская сторона отремонтируют штурмовики.

«Отчитались [в Северной Македонии] перед блоком НАТО, что мы помогли Украине», — заключил военный эксперт.

Ранее глава Минобороны Северной Македонии Славянка Петровска сообщила, что страна передала Украине четыре истребителя Су-25. Также ВСУ направили танки, артиллерийское оборудование. Весь этот арсенал македонская армия не использует. Об этом написало издание Janes.