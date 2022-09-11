Мир 11 сентября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

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Viber Северная Корея объявила себя ядерной державой. Для России это не опасно Политолог Журавлев: объявление КНДР ядерной державой не скажется на отношениях с Россией РИА «Новости»

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Северная Корея объявила себя ядерной державой: право превентивного удара страна уже закрепила на законодательном уровне. «360» разобрался, что это означает для ее соседей и для всего мира, а особенно — для России.

Историческое дело

Власти КНДР приняли закон, закрепивший право нанесения превентивного ядерного удара по противнику, если угроза будет неизбежной. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна никогда не откажется от ядерного оружия. Он назвал «историческим делом» закрепление политики ядерных сил на юридическом уровне.

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По новому закону все ядерные силы Северной Кореи находятся под единоличным командованием Ким Чен Ына. Он же принимает все решения, относящиеся к обеспечению безопасности. При этом КНДР не имеет права передавать ядерное оружие другим странам.

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РИА «Новости»

Северная Корея представила наиболее обширный из всех опубликованных сценариев применения такого оружия, написала газета «Коммерсант». В частности, страна готова задействовать его, если по ней нанесут удар «с помощью ядерного или иного оружия массового уничтожения» (или появятся данные о приближении такой атаки), в случае «смертельной военной атаки» на стратегические объекты государства, а также в «неизбежном случае», когда создается катастрофическая угроза для существования страны и жизни народа.

Справедливые опасения

КНДР убеждена, что без ядерного оружия ее захватят и присоединят к Южной Корее, поделился с «360» политолог Юрий Светов. Он признал, что это вполне справедливо, особенно с учетом того, как Соединенные Штаты обошлись с Афганистаном, Ираком и Ливией.

По словам политолога Дмитрий Журавлева, КНДР много работала над созданием ядерного оружия.

Это непростая задача для небольшой страны, нужно приложить очень много усилий и вложить очень много ресурсов. Но Северная Корея — суперцентрализованная страна, в которой все ресурсы сосредотачиваются в руках государства, поэтому при относительно небольшом населении они могли сделать ядерную бомбу. Просто в результате у отдельного человека стало меньше риса Дмитрий Журавлев политолог, научный руководитель Института региональных проблем.

Ядерное оружие сделает Северную Корею «более влиятельной и менее предсказуемой», заметил Журавлев. К такому повороту событий были готовы и Китай, и США, и Россия, и, возможно, даже Южная Корея. В первую очередь произошедшее скажется на последней — в Южной Корее очень вероятен рост военной напряженности. Кроме того, стране придется во много раз умножить свои военные расходы.

«Как всегда в таких случаях — если есть противостоящие страны, они должны быть готовы к тому, что применение [ядерного оружия] все-таки произойдет. А это значит, нужны дополнительные средства: системы ПВО, системы ядерной защиты. То есть то, что в советское время называлось гражданской обороной», — пояснил Дмитрий Журавлев.

По его мнению, на это у Южной Кореи может уйти не меньше средств, чем на разработку собственного ядерного оружия.

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Японии эксперт предсказал «масштабную истерию» вокруг ядерного оружия противников. Стоит учитывать, что эта страна уже пострадала от атомного оружия в 1945 году, когда ВС США сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Вероятно, в свете новых событий Япония тоже займется подготовкой гражданской обороны.

Соединенным Штатам придется наращивать военное присутствие в Японии, а может быть, и в Южной Корее.

«Скорее всего, оно будет направлено не против Северной Кореи, а против Китая, но поводом для присутствия американцев будет именно северокорейское ядерное оружие», — подчеркнул Журавлев.

Что касается Китая, его заявление по поводу ядерного статуса КНДР будет «либо нейтральным, либо прокорейским».

России бояться нечего

По поводу влияния событий на Россию мнения экспертов разошлись. По словам Дмитрия Журавлева, России в любом случае нечего бояться — «по нам точно не ударят».

Он пояснил, что отношения РФ с КНДР неоднозначны: «сказать, что они хорошие, нельзя», но сейчас Северная Корея активно подчеркивает поддержку спецоперации на Украине. В целом же страна в последние 30 лет ориентирована исключительно на КНР. По сути, Северная Корея — «продолжение Китая», заметил Журавлев. Политически она более или менее независима от него, но экономически «прикована железными цепями».

«Наши взаимоотношения завязаны на четырехугольнике: Россия — Китай — две Кореи. Это достаточно сложная ситуация для всех четырех участников, и она не изменится с появлением ядерного оружия в Северной Корее», — высказал мнение Журавлев.

РИА «Новости»

Возможно, северокорейское ядерное оружие как-то займет Южную Корею, Японию и Америку, но «мы и так выигрываем ядерное противостояние, хотя не будет использовать ядерное оружие сейчас», подчеркнул научный руководитель Института региональных проблем.

Политолог Юрий Светов настроен менее оптимистично. Он заявил, что ядерный статус Северной Кореи «не вызывает восторга» и заставляет задуматься, есть ли в мире другие страны, готовые разработать ядерное оружие.

В пятницу президент России Владимир Путин отправил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму к 74-летию основания КНДР. В ней Путин выразил уверенность в том, что Россия и КНДР «продолжат развивать конструктивные двусторонние отношения», которые носят «традиционно дружественный и добрососедский характер».

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