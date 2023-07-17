Мир 17 июля 2023, 17:20 Серьезное заявление или игра на словах? Трамп мечтает закончить конфликт на Украине «одной фразой» Регионовед Журавлев: заявление Трампа о завершении конфликта на Украине — предвыборный ход Freepik

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что мог бы завершить конфликт между Россией и Украиной буквально одной фразой. Для этого ему понадобились бы 24 часа и два разговора с российским и украинским коллегами. Экс-хозяин Белого дома также отметил, что положить конец боевым действиям помогут переговоры о сделке, которые точно принесут плодотворные результаты. Как Трамп аргументировал свое заявление и стоит ли считать их серьезным намерением — в материале «360».

«Довольно»: одно слово Трампа завершит конфликт России и Украины?

Дональд Трамп сообщил, что смог бы прекратить конфликт на Украине в случае своего переизбрания на пост президента США всего за день. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам республиканца, он положил бы конец боевым действиям одной фразой в сторону Владимира Зеленского.

«Я бы сказал Зеленскому: „Довольно, тебе нужно заключить сделку“», — подчеркнул Трамп.

Фото: скриншот из интервью Fox News с официального канала на YouTube / YouTube

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «360» предположил, что подобные выступления экс-президента — ход предвыборной кампании. Но эксперт согласился, что Трамп «более реалистичен, чем нынешний президент США Джо Байден».

«Трамп смотрит на внешнеполитическую ситуацию из реального сектора. Нельзя руководить реальным сектором, не понимая, что происходит в мире», — подчеркнул он.

Однако Дональд Трамп — не действующий руководитель государства, с похожими тезисами он выступал в предыдущие выборы президента в 2020 году: улучшить отношения с Россией и «сделать Америку снова великой». Как только дело дошло до подробностей, выяснилось, что принципиальных отличий в его практической позиций не так уж много, добавил Журавлев.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на полях саммита «Группы двадцати» в Осаке, июнь 2019 года / РИА «Новости»

Лучшие друзья экс-президента

Трамп также отметил, что у него «очень хорошие отношения» и с Владимиром Зеленским, и с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я очень хорошо знаю Зеленского, а Путина — даже лучше», — сказал он.

Бывший президент уточнил, что главный ключ в решении конфликта — переговоры с двумя сторонами. Если к Зеленскому Трамп обратился бы с одним лишь словом «довольно», то с президентом России выразил желание переговорить более плотно и плодотворно.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые попал на обложку американского журнала TIME. Под его снимком написано, что он — «человек посередине», оказавшийся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. / РИА «Новости»

«Я бы сказал Путину: „Если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое — больше, чем у них когда-либо было, если придется“. Я заключу сделку за один день», — заявил он.

Трамп ранее неоднократно утверждал, что добьется мира на Украине за 24 часа, но не раскрывал детали, как намерен это сделать. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.

«Самое опасное время для нашей страны»: Байден у власти

Экс-глава государства не смог обойти стороной действующего президента США Джо Байдена. По его мнению, нынешний американский лидер не в состоянии управлять такой страной, как Америка, «вообще не понимает, что сейчас происходит в мире», не знает, как вести политический диалог с мировыми лидерами сильных государств и тем более принимать разумные решения.

«У нас есть человек, который не имеет ни малейшего представления о том, что происходит. Это самое опасное время в истории нашей страны», — предупредил Трамп.

РИА «Новости»

По его словам, если бы у власти был не Байден, то мир никогда бы не увидел ни конфликта на Украине, ни боевых действий в Тайване, а инфляция в Соединенных Штатах не достигла бы «красной критической отметки».

Зеленский, в свою очередь, не согласился с Трампом, заявив, что и Байден смог бы закончить российско-украинский конфликт, причем не за 24 часа, а за пять минут.

«Однажды в свое время у Дональда Трампа уже были эти 24 часа. Мы были на боевых действиях, не на полномасштабных, и в его распоряжении было это время, но у него, должно быть, были какие-то другие приоритеты», — считает Зеленский.

«Из разного в одинаковое»: предвыборная кампания в США

По словам Журавлева, политики идут к власти с разных сторон. Обычно они двигаются навстречу друг другу, чтобы столкнуться и впоследствии кого-то вытолкнуть. Но когда политические заявления вступают в действие, выясняется, что варианты решения различных проблем в целом не такие разнообразные.

Как итог — политики оказываются на центрической позиции, подчеркнул собеседник «360».

Когда политик идет к власти, у него яркая программа. Когда он заходит на пост, оказывается, что его программа не очень сильно отличается от программы предшественника, так как сама жизнь вносит коррективы. Боюсь, с Трампом может случиться то же самое. Дмитрий Журавлев научный сотрудник Института региональных проблем

Сегодняшняя программа — разумная, рациональная, но не искренняя, добавил он. Кампания Трампа учитывает основные тренды и стратегические направления.

Но если республиканец вновь придет в Белый дом, его могут ожидать бесчисленные противоречия с госслужбами: секретарем, Госдепартаментом и военных против финансистов.

РИА «Новости»

В первый срок Дональд Трамп двигался точно так же, напомнил регионовед. Он пришел с интересной и красивой программой, но потом, чтобы не поссориться с конгрессом, сдал своих советников и дал попятную в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

«К концу правления Трампа его позиция хоть немного и отличалась от демократов, но не так принципиально, как поначалу. Пока что его позиция разумная, однако, когда он погрязнет в мелких интригах вашингтонского обкома, на выходе будет что-то похожее на Байдена», — подытожил эксперт.