Эксклюзив 14 марта 2023, 15:02 Время подошло. Сербию вынудят предать Россию Политолог Светов: Запад заставит Сербию присоединиться к антироссийской коалиции Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга от станции метро «Крестовский остров» до стадиона, где проходил товарищеский матч между футбольными командами «Зенит» и «Црвена Звезда» / РИА «Новости»

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Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал ввести санкции против России из-за давления Запада. Это начало конца братских отношений между Москвой и Белградом, заявил «360» политический аналитик Юрий Светов.

Далее — прямая речь.

Заявление Раде Басты — выражение мнения значительной части сербской элиты, которая полагает, что нынешняя ситуация в стране требует принятия таких достаточно непопулярных решений, чтобы Сербия могла как можно быстрее вступить в Евросоюз и пользоваться поддержкой для решения своих экономических проблем.

Отдать Косово и принять санкции

То есть они полагают, что не надо биться за Косово, это отрезанный ломоть. Раз требует Евросоюз, значит, надо признать Косово, установить с ним дипломатические отношения и снять это возражение. Вторая преграда — как раз то, что Сербия не присоединяется к санкциям против России.

Для этой части элиты все слова о многовековой дружбе наших народов, о помощи Советского Союза во Второй мировой войне — пустой звук. Они исходят из сегодняшнего дня.

Участники акции против «франко-германского» плана ЕС по Косову в Белграде / РИА «Новости»

Поэтому чиновник и сказал вслух то, о чем думают многие. Раде Баста — министр экономики. И ему хочется, чтобы экономика Сербии была как в Европейском Союзе. Заявление прозвучало со всей определенностью.

Перед этим президент Александр Вучич говорил, что он может присоединиться к санкциям, если поймет, что противодействие ограничениям угрожает жизненным интересам Сербии. Может быть, время подошло.

На них оказывается страшный нажим. Думаю, это и случится, если не будет в скором времени нашей победы на Украине. Надо честно сказать, что страны, которые относятся к России нейтрально или даже дружественно, ощущают сильнейшее давление. Они сами себя спрашивают: «А сколько можно терпеть?»

Президент Сербии Александр Вучич на саммите Европейского политического сообщества в Праге / РИА «Новости»

Что произошло на сессии Генассамблеи ООН

Почему они должны жертвовать собственными интересами ради нас? Звонок прозвучал на сессии Генассамблеи ООН 24 февраля, когда через год после начала СВО число поддержавших антироссийскую резолюцию увеличилось. И те страны, которые мы считаем дружественными, голосовали за эту резолюцию. И Сербия — это пример, ее додавят.

Тем более что был преподан урок в Грузии, когда устроили эту заваруху. Это тоже форма давления на местное правительство.

Время Вучича прошло

Время Вучича истекает. Он более не может избираться президентом. Там ищут другого лидера, другого политика. Соответственно, я не исключаю, что министр Баста может выражать такое мнение и претендовать на пост главы государства.

А премьер-министр Сербии Ана Брнабич (у нас об этом мало пишут) — человек полностью антироссийский. Она просто вынуждена пока считаться с позицией Вучича. Думаю, она поддерживает мнение министра экономики. <…> Наша победа на Украине все определяет.

США прессуют не только Сербию

Госсекретарь США Энтони Джон Блинкен съездил в Казахстан, в Турцию… Как они себя ведут теперь? Начали препятствовать параллельному импорту, со всякими там оговорками, но тем не менее.

Как себя ведет Армения сейчас? Отказ участвовать в маневрах ОДКБ, отказ выдвигать своего представителя в заместители генсека Организации Договора о коллективной безопасности, принятие у себя миссии Европейского союза по примирению с Азербайджаном. Армения, которую мы называем дружественной, нам это показывает.