Эксклюзив 16 декабря 2022, 15:02 Налеты НАТО на долгую память. Сербия отказалась снова встать под удар Политолог Светов: Запад хочет выдавить сербов из Косово и соседних стран

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Сербские власти заявили, что лишь перед лицом реальной угрозы интересам своей страны откажутся от поддержки России. Политолог и журналист Юрий Светов объяснил в разговоре с «360», что Сербия слишком хорошо запомнила бомбежки НАТО и знает, что их в любой момент могут повторить. Однако Москве нужно быть внимательнее.

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Далее — прямая речь.

Запад продвигает Косово

Угрозы Запада жизненным интересам Сербии вполне реальны — страна испытала это на себе в 1999 году. На память о тех событиях в центре Белграда стоит невосстановленное здание, в которое попала натовская ракета.

Белград в огне после авиаударов НАТО. Сербия, 1999 год / Telegram

От Сербии требуют, чтобы она признала независимость Косово, согласилась, что историческая часть страны, в которой формировалось сербское государство, потеряна. Это первый и главный вызов, и давление может нести всякий характер.

В том числе попытки выдавливания сербов из Косово. Также добиваются, чтобы они ушли из других государств, например из Боснии и Герцеговины. Тем более что это государство недавно объявили кандидатом в члены Европейского союза.

Пожарные пытаются спасти здание во время бомбардировки НАТО Белграда, 1999 год / Telegram

Бельмо на глазу ЕС

Вполне возможно, что на Сербию давят и для того, чтобы заставить ее правительство признать те самые санкции, блокады и все остальные ограничения, которые Запад ввел против России.

Сербия, по сути дела, словно бельмо на глазу. Весь Балканский полуостров встал в строй: теперь они члены Евросоюза или кандидаты на вступление в него, они члены НАТО или вот-вот туда вступят, все дружно поддерживают антироссийские санкции.

На этом фоне позиция Сербии воспринимается как вызов: она раздражает, показывая, что можно вести себя по-другому. И это вызывает негодование и всяческое давление Запада.

Силы ПВО Югославии ведут огонь по авиации стран НАТО. Белград, 1999 год / Telegram

Будущие отношения с Сербией под вопросом

Сдаст ли Сербия свои позиции? Сложный вопрос. Многое зависит от настроения в обществе, к чему оно готово. Мы слышим пока лишь заявления президента страны Александра Вучича, но там есть и другие политические силы, другие взгляды.

Сербия провозгласила, что ее курс — вступление в Европейский союз. Поэтому вполне могут найтись те, кто скажет: «Да черт с ним, пожертвуем этим Косово, зато будем членами ЕС!»

Однако пока на политическом горизонте там не очень-то заметно присутствие ярких фигур, которые о себе заявляли бы. Исключение — сербский премьер-министр Ана Брнабич, которая пока, кажется, поддерживает президента.

Других ярких сербских политиков гаагский трибунал осудил, посадил и уморил. Поэтому пока сложно говорить, кто может стать наиболее вероятным преемником президента Сербии и каковы будут ее отношения с Россией при новом главе государства.

Танцы на сбитом бомбардировщике F-117 под Буджановцами, Югославия, 1999 год / Telegram

Благодарность не навсегда

Надеюсь, российская дипломатия все-таки не сфокусирована только на Вучиче. Хотя это наша типичная ошибка: наши дипломаты работают только с властью и не пытаются наладить отношения с другими слоями общества.

Мы уповаем на некие экзистенциальные вещи: давние исторические связи Сербии и России, чувство благодарности сербов России, которая помогла освобождению их страны. Но эта ткань благодарности может легко истрепаться.

Есть пример Словакии, которую мы тоже освобождали и которая долгие годы клялась в любви и дружбе. Пример Болгарии. Вполне может быть, что и в Сербии вырастет новое поколение, которое будет склонно относиться к России спокойной и прохладно, тем более что у нас нет общих границ.со